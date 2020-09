Porto Alegre Defesa Civil alerta para queda de granizo, fortes chuvas e ventania em Porto Alegre

Os temporais podem causar alagamentos, corte de energia elétrica e queda de árvores e galhos

O sol voltou a aparecer nesta quarta-feira (09) em diversos pontos de Porto Alegre, mas o mau tempo deve retornar à Capital. A Defesa Civil alerta para a possibilidade de fortes chuvas, queda de granizo e ventos de 40 a 60 quilômetros por hora ainda nesta quarta.

Conforme as previsões, com base em aviso do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), poderá chover de 20 a 30 milímetros por hora. Os temporais poderão causar alagamentos, corte de energia elétrica e queda de árvores e galhos.

Em caso de dúvidas ou emergências, a população deve telefonar para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).

A Defesa Civil recomenda às pessoas que, durante os temporais, evitem transitar na rua, abriguem-se em local seguro, mantenham-se afastadas de postes, árvores e placas de sinalização e publicitárias, não entrem em alagamentos e evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à rede elétrica.

