Detran-RS reforça alerta para o golpe do falso leilão virtual

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2020

As vítimas são atraídas por ofertas de veículos muito vantajosas

O Detran-RS (Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul) alertou que tem aumentado o número de vítimas de crimes de estelionato praticados pela internet por meio de sites falsos que anunciam “leilões virtuais” da autarquia.

As vítimas são atraídas por ofertas de veículos vantajosas (preços muito abaixo do valor de mercado) e que expiram rapidamente, induzindo a ações impulsivas e impensadas.

Embora aparentem, à primeira vista, serem sites confiáveis, a maioria deles contando até com o logotipo do Detran-RS, são falsos e estão hospedados em servidores fora do País, dificultando a sua retirada do ar. Os golpes aplicados fazem com que o arrematante efetue o pagamento do bem e nunca receba o veículo supostamente comprado.

Por isso, o Detran-RS esclarece que não faz leilão de veículos de seguradoras, sinistrados ou não, tampouco de veículos de financeiras, tomados em garantia de pagamentos de empréstimos. Os veículos leiloados pelo Detran-RS, aptos à circulação, são exclusivamente aqueles que estão nos Centros de Remoção e Depósito credenciados e que não foram reclamados por seus proprietários no prazo legal.

Os criminosos chegaram a forjar um falso “Termo de Arrematação”, bastante elaborado e que traz até a marca do Detran-RS acrescida da palavra “leilões” em seu cabeçalho, para tentar dar mais credibilidade ao golpe. Costumam informar o endereço de um Centro de Remoção e Depósito credenciado ao departamento, localizado na rua do Bosque, 200, em Porto Alegre, mas o local não tem nenhuma relação com os estelionatários.

