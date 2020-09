Lava-Jato apura a participação de advogados em esquema de desvios no Sistema S do Rio de Janeiro. (Foto: Divulgação)

Lava-Jato apura a participação de advogados em esquema de desvios no Sistema S do Rio de Janeiro

A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) criticou a nova etapa da Operação Lava-Jato deflagrada nesta quarta-feira (09) pela Polícia Federal. A ação teve como alvo advogados suspeitos de participar de um esquema de desvios no Sistema S do Rio de Janeiro, que engloba Fecomércio, Sesc e Senac.

A Operação E$quema S foi vista pela OAB como “uma clara iniciativa de criminalização da advocacia brasileira”. A ação investiga desvios de pelo menos R$ 150 milhões do Sistema S por escritórios de advocacia no Rio e em São Paulo. Segundo o MPF (Ministério Público Federal), alguns dos pagamentos foram “sob contratos de prestação de serviços advocatícios ideologicamente falsos”, sem contratação formal e sem critérios técnicos, como concorrência ou licitação.