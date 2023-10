Colunistas Prefeitura de Canoas lança plano emergencial para a crise do Hospital Universitário

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2023

Dez medidas foram apresentadas pelo prefeito Jairo Jorge (C) Foto: Divulgação Dez medidas foram apresentadas pelo prefeito Jairo Jorge. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O prefeito de Canoas, Jairo Jorge, apresentou na manhã desta segunda-feira (09) em entrevista coletiva, um plano emergencial para a crise do Hospital Universitário, com dez medidas.

Segundo o prefeito, o objetivo é equilibrar as contas e garantir o funcionamento pleno da instituição, uma das maiores do Estado e referência para 130 municípios. Conforme o prefeito, “o Hospital Universitário de Canoas vive um momento difícil, mas a Prefeitura vem fazendo todos os esforços para superar essas dificuldades. Somos solidários com todos os pacientes que sofrem com atrasos nos procedimentos. Esperamos que todas as organizações, instituições e lideranças venham somar neste esforço de recuperação do HU, que é um dos maiores hospitais do Rio Grande Sul”.

Jairo Jorge destacou a queda na arrecadação total de mais de 8% neste ano e a redução de mais de 17% de repasses do Estado para a área da saúde, em comparação com 2022.

Entre as reduções dos repasses para a saúde, Jairo citou os cortes de recursos do Programa Assistir, que de julho de 2022 a setembro de 2023 somaram uma média mensal de R$ 1,2 milhão, o equivalente a uma perda total de mais de R$ 18 milhões para os hospitais de Canoas, uma das cidades mais afetadas pelo programa estadual.

A prefeitura vem fazendo um investimento superior à exigência legal de 15% na Saúde – 17% em 2021, 19% em 2022 e previsão 30% em 2023 -, e ainda assim explicou o prefeito o cenário impacta negativamente na saúde do município, especialmente na rotina de atendimentos do Hospital Universitário, que atende mais de 30% da população do Estado.

Para manter a estrutura, o custo mensal é de aproximadamente R$ 14 milhões. O Hospital Universitário tem dívidas referentes a atrasos no pagamento de fornecedores, funcionários e rescisões trabalhistas. O montante se acumulou a partir da metade do ano passado, quando o contrato com o hospital não foi aditivado. A situação se agrava ainda mais com os cortes oriundos do programa Assistir. A dívida atual da instituição é de R$ 30 milhões.

Os números do Hospital Universitário

O números do hospital Universitário de Canoas são impressionantes: o hospital é referência para 130 municípios do Estado. Além de atender a população de mais de 400 cidades do Rio Grande do Sul em algumas especialidades específicas.

A instituição possui 546 leitos, sendo 80 leitos de UTI, 1.497 funcionários, 300 médicos e 121 residentes. No primeiro semestre deste ano, o hospital realizou 1.708 cirurgias, 1.598 partos, mil internações na UTI, 987 internações pediátricas, 3.062 internações adulto, mais de 40 mil exames e mais de 38 mil atendimentos ambulatoriais.

2023-10-09