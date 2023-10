Rio Grande do Sul Prefeitura de Gravataí assina aditivo contratual com a Corsan

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Município receberá R$ 365 milhões para universalização do saneamento na próxima década. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Corsan, por meio da controladora Aegea, assinou nesta terça-feira (3) com a prefeitura de Gravataí o aditivo contratual que adequa a prestação de serviços de saneamento básico na cidade às exigências do Marco Legal do Saneamento Básico.

Com a formalização do contrato de concessão, o prefeito Luiz Zaffalon garante ao município o aporte de investimentos necessários para o cumprimento da universalização dos serviços de água e esgotamento sanitário até 2033, obrigação municipal definida por lei. O contrato inclui, além da extensão do prazo da prestação de serviços da Corsan até 2062, metas quantitativas de não intermitência do abastecimento, de redução de perdas e de melhoria dos processos de tratamento. Gravataí tem o desafio de duplicar a cobertura do sistema de esgotamento sanitário disponível, passando de 45% para 90%.

O plano de investimentos no município prevê a entrega, já para dezembro de 2023, da implementação de medidas de segurança hídrica, execução de uma nova adutora de água tratada que interligará a Estação de Tratamento de Água (ETA) Cavalhada até o Centro de Reservação Ciprestes, barramento provisório próximo à captação de Gravataí e desassoreamento do canal do Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS), contribuindo para a reservação e manutenção do nível de água junto à captação e melhorias na estrutura de abastecimento de água no bairro COHAB. Além disso, a Corsan vai desenvolver um estudo de viabilidade técnica para a extensão até Gravataí de uma adutora de água bruta já existente em Alvorada, além da ampliação de estação elevatória de água bruta existente em Cachoeirinha.

“Corsan e Gravataí já têm uma relação de longa data. Com essa nova realidade, de ser privada, esperamos manter essa relação com maiores compromissos com o município e eu acredito que isso vá ocorrer por conta da privatização e por poder priorizar os investimentos. Queremos também que a cidade passe a ter o esgoto coletado e tratado. É isso que representa essa assinatura do contrato de concessão”, salientou o prefeito Zaffalon.

Segundo o diretor de Relações Institucionais da Aegea no RS, Fabiano Dallazen, “o investimento previsto no município, estimado em R$ 365 milhões até 2033, integra o programa de universalização de serviços da Corsan, que, sob administração do Consórcio Aegea, deve aportar R$ 15 bilhões para qualificação da infraestrutura de abastecimento de água e expansão do sistema de esgotamento sanitário em 317 municípios gaúchos na próxima década”.

Na avaliação do vice-presidente de Operações do Grupo Aegea, Leandro Marin, o contrato estabelece não apenas um vínculo de serviço com o município, mas cria janelas de aproximação com as comunidades para o desenvolvimento de programas sociais e ambientais desenhados de acordo com o perfil e as necessidades de cada cidade, práticas que fazem parte do DNA Aegea.

“Iniciamos nossas operações com o desejo de estender para o RS não só inovação e experiência na operação do saneamento, que auxiliam no cumprimento do contrato – uma obrigação da companhia –, mas também um programa amplo de relacionamento com um olhar social acerca da inclusão de famílias e populações vulneráveis. Por isso, nossa política de parceria junto às comunidades onde atuamos extrapola os investimentos e as entregas relacionadas à nossa atividade fim: realizamos projetos sociais, ambientais e de sustentabilidade que visam nos conectar à população para a qual a operação acontece, com o objetivo de melhorar a vida dessas pessoas”, define Marin.

Entregas da nova Corsan a Gravataí

No mês de setembro, equipes da Corsan concluíram a ação prevista no município pelo plano dos 100 primeiros dias da Companhia sob gestão da Aegea. Foi instalada uma nova rede, de mil metros, desde a esquina da Rua Aurélio Reis com Aldrovando Leão até o reservatório mais próximo. Com a execução dessa ampliação, mais de 17 mil pessoas foram beneficiadas.

Além disso, foi instalado um novo reservatório de três milhões de litros no Centro de Reservação Chaleira Preta, beneficiando os bairros Moradas do Vale I, II e III. Também foram concluídas as obras na nova adutora de água tratada, interligando a Estação de Tratamento de Água (ETA) de Cachoeirinha até o Centro de Reservação Vista Alegre, divisa com Gravataí.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/prefeitura-de-gravatai-assina-aditivo-contratual-com-a-corsan/

Prefeitura de Gravataí assina aditivo contratual com a Corsan

2023-10-04