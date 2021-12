Acontece Prefeitura de Guaíba ganha prêmio inédito no estado na área da educação

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2021

O Prêmio Innovare existe há 18 anos. (Foto: Divulgação)

A cidade de Guaíba, na Região Metropolitana, recebeu um reconhecimento nacional pelo projeto realizado com crianças em situação de vulnerabilidade social que vivem no município, o Prêmio Innovare. É a primeira vez que o estado recebe esse prêmio na educação.

Em fevereiro deste ano, a prefeitura de Guaíba começou a colocar em prática o Projeto Conectados pela Educação. Mais de 700 crianças receberam instalação de internet gratuita. O objetivo da prefeitura é proporcionar a estudantes carentes a oportunidade de estudar de casa, sem que fossem prejudicadas pela falta de acesso à internet.

“A importância que o município precisa dar a essas crianças para que elas pudessem estar disputando de forma igual, crianças da rede pública com crianças da rede particular. Então como deixar que essa educação pudesse ter um conhecimento adequado no momento das dificuldades que as crianças estavam enfrentando”, explicou o prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata.

O Prêmio Innovare existe há 18 anos e destaca as boas iniciativas da área jurídica. Mas, segundo o prefeito, o projeto vai muito além do reconhecimento. “A gratificação primeiro é saber que a gente acertou, que a gente conseguiu atender justamente quem mais precisava no município. Além de ter esse retorno das crianças participando em aula e ter a presença das crianças em aula. Isso, é sem dúvida, o maior ganho, a mudança de comportamento e, é também ensinar a criança e o professor da necessidade da gente estar preparado para o inesperado, e ter uma atitude na hora certa para atender quem mais precisa”, afirmou Maranata.

