Por Redação O Sul | 21 de abril de 2024

Os profissionais contratados atuarão no Hospital de Pronto Socorro e em outras unidades da capital. (Foto: Pedro Piegas/PMPA)

A prefeitura publicou no Diário Oficial de Porto Alegre, na edição da última sexta-feira (19), o Edital de Abertura 036/2024 para atendimento da Operação Inverno 2024, conforme Lei Municipal 13.883, de 9 de abril de 2024. A iniciativa visa ao preenchimento de 149 vagas temporárias na área da saúde, distribuídas entre os cargos de auxiliar de farmácia, técnico em enfermagem, técnico em laboratório e análises clínicas, enfermeiro, farmacêutico, fonoaudiólogo, psicólogo, médico especialista (pediatria) e emergencista.

A seleção ocorrerá, prioritariamente, com o aproveitamento dos candidatos aprovados nos concursos públicos vigentes para os referidos cargos, mediante manifestação de interesse durante o período de 22 a 24 de abril. Os profissionais contratados atuarão no Hospital Materno Infantil Getúlio Vargas, no HPS (Hospital de Pronto Socorro), no Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul, na atenção primária e farmácias distritais e também no Centro de Referência do Transtorno Autista.

“Para reforçar o atendimento à população e incrementar a rede de saúde, nossa gestão está priorizando a agilidade nessas contratações, pois se trata de uma condição temporária para suprir uma demanda por prazo determinado, a fim de possibilitar acesso à saúde especialmente às pessoas em situação de vulnerabilidade”, destaca o secretário municipal de Administração e Patrimônio, André Barbosa.

Caso não sejam preenchidas todas as vagas ofertadas, posteriormente será realizado processo seletivo simplificado por meio da análise de títulos e experiência profissional com ampla concorrência a todos os candidatos interessados.

