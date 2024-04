Geral Prefeitura de Porto Alegre realiza leilão eletrônico de 18 imóveis avaliados em mais de R$ 43 milhões

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2024

A expectativa é atrair investidores e interessados em adquirir propriedades em locais estratégicos da cidade. (Foto: Divulgação)

A prefeitura de Porto Alegre informou que o Leilão Eletrônico 002/2024 de 18 imóveis distribuídos por diversos bairros da capital será realizado nesta terça-feira (23), com abertura prevista para as 10h. Com um valor inicial total de R$ 43.703.000, a expectativa é atrair investidores e interessados em adquirir propriedades em locais estratégicos da cidade. O leilão foi publicado em 27 de março no Diário Oficial de Porto Alegre.

O evento será realizado de forma eletrônica, por meio do Portal de Compras Públicas. Para participar, os interessados devem efetuar o cadastro no site.

Destaques

Dentre os destaques do leilão, estão os próprios municipais localizados na Travessa do Carmo, 84, no bairro Cidade Baixa, com uma área de 4.363,54m², e na rua Carlos Von Koseritz, 442, no bairro São João, com área de 2.122,65m².

A lista completa dos imóveis disponíveis e todas as informações pertinentes ao leilão podem ser encontradas no Portal de Compras Públicas.

