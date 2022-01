Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre abre 550 vagas para seleção de servidores temporários

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2022

As funções exigem ensino fundamental incompleto e tempo de experiência no cargo escolhido. Foto: Maria Ana Krack/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre abre na próxima segunda-feira (31) o prazo de inscrição para a nova seleção de servidores temporários que pretende preencher 550 vagas e formar cadastro de reserva.

Os cargos que estão sendo ofertados são de Auxiliar de Serviços Gerais (223), Auxiliar de Cozinha (239) e Cozinheiro (88) para atuação na Secretaria Municipal de Educação.

As funções exigem ensino fundamental incompleto e tempo de experiência no cargo escolhido. A remuneração total, considerando regime de trabalho de 40 horas por semana será de R$ 1.948,03, mas o edital lembra que o padrão remuneratório poderá ser de 30 horas semanais, de R$ 1.467,19.

Ainda, há reserva de 55 vagas para os candidatos portadores de deficiência e outras 111 ficam para os candidatos negros. O candidato será contratado pelo prazo máximo de 180 dias a partir da assinatura, podendo o contrato chegar a até 1 ano.

Inscrições

Os candidatos podem se inscrever das 9h do dia 31 de janeiro ate as 17h do dia 3 de fevereiro de 2022, pela internet, por meio do endereço eletrônico da prefeitura – www.portoalegre.rs.gov.br/concursos. As inscrições serão gratuitas.

