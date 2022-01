Rio Grande do Sul Polícia Rodoviária Federal prende casal de traficantes com cocaína e celulares em Eldorado do Sul

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2022

Os policiais encontraram um esconderijo preparado no painel do automóvel. Foto: Divulgação/PRF Os policiais encontraram um esconderijo preparado no painel do automóvel. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

Na noite desta quinta-feira (27), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um casal de traficantes com cocaína e celulares escondidos no painel de um carro. A abordagem ocorreu na BR 290.

Os policiais rodoviários abordaram um Uno com placas de Santo Ângelo. O motorista alegou morar em Charqueadas e trabalhar como motorista de aplicativo em Porto Alegre. Ele estava acompanhado da namorada que disse ter ido a Porto Alegre para passear e que estariam retornando.

Os policiais desconfiaram das contradições e realizaram uma revista no veículo, quando foi encontrado um esconderijo preparado no painel do automóvel. No compartimento estavam escondidos mais de 100 gramas de cocaína e 4 celulares embalados com fita adesiva.

O motorista de 22 anos, natural de Charqueadas, já tinha passagens por tráfico de drogas, lesão corporal e furto qualificado. A passageira de 19 anos, natural de São Jerônimo, já havia sido flagrada com posse de drogas.

