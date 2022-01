Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre abre novo processo seletivo para vagas temporárias na rede municipal de ensino

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2022

São 1.062 vagas de auxiliares de serviços gerais, de cozinha e cozinheiros para atuarem na rede municipal de ensino. Foto: Divulgação São 1.062 vagas de auxiliares de serviços gerais, de cozinha e cozinheiros para atuarem na rede municipal de ensino. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Cumprindo a segunda etapa de preenchimento das 1.062 vagas de auxiliares de serviços gerais, de cozinha e cozinheiros para atuarem na rede municipal de ensino, a Secretaria de Administração e Patrimônio de Porto Alegre publicou edital de processo seletivo simplificado, na edição desta quarta-feira (26), do Diário Oficial de Porto Alegre.

As vagas foram solicitadas pela Secretaria Municipal de Educação (Smed) e autorizadas pela Câmara Municipal no início deste ano. A contratação temporária destes profissionais é valida por 180 dias, podendo ser prorrogada por igual período.

Segundo o secretário de Administração e Patrimônio, André Barbosa, este processo seletivo completa o preenchimento das vagas iniciado pela convocação realizada no último dia 19. “Este é um novo edital, para o qual receberemos inscrições. Serão preenchidas as vagas restantes, aprovadas pela Lei 12.950 e que não foram completadas com os profissionais disponíveis anteriormente. A ideia é que possamos dar o apoio necessário para a abertura do ano letivo e receber os estudantes com maior qualificação e estrutura”, explica.

A remuneração parte de R$ 1.948,03 e a carga horária é de 40h semanais. As inscrições estão abertas até as 17h de 3 de fevereiro e podem ser feitas no site da prefeitura de Porto Alegre.

A secretária de Educação, Janaina Audino, esclarece que, nessa segunda etapa, será concedida pontuação diferenciada pela comprovação de experiência: “São as mesmas regras do processo seletivo de 2021, destinando a maior pontuação para quem atuou em órgãos públicos do Município de Porto Alegre”.

