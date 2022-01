Porto Alegre Bingo é fechado durante ação da Guarda Municipal na Zona Norte de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2022

Mais de 150 máquinas caça-níqueis estavam em operação no local. (Foto: Divulgação/PMPA)

A Guarda Municipal fechou, na tarde desta quarta-feira (26), um bingo que já tinha sido interditado na avenida Assis Brasil, no bairro Jardim São Pedro, na Zona Norte de Porto Alegre. Mais de 150 máquinas caça-níqueis estavam em operação no local.

Ao todo, R$ 1.373,00 também foram recolhidos pelos agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu). Os frequentadores deixaram o local por uma porta alternativa quando avistaram a guarnição. A exploração do jogo de azar é proibida e o estabelecimento comercial clandestino foi lacrado.

A ação foi coordenada pela Secretaria Municipal de Segurança. A prefeitura foi acionada após o Ministério Público (MP) ter comunicado o Executivo sobre a interdição do local. O prédio já tinha sido fechado pelo Corpo de Bombeiros, em novembro, por apresentar risco de colapso estrutural.

Conforme o secretário-adjunto de Segurança, Comissário Zottis, para acessar o bingo os frequentadores utilizavam uma porta falsa instalada em uma lanchonete ao lado do estabelecimento.

“Este bingo era bem estruturado e operava de forma organizada. Após denúncia do MP, conseguimos coibir a prática de jogos de azar no local e ainda preservamos a integridade dos frequentadores, que estavam em um local que apresentava riscos estruturais”, afirmou Zottis.

No local, três pessoas foram detidas e encaminhadas para a Polícia Civil. Uma delas se apresentou como proprietária do bingo, outra como dona da lanchonete vizinha e uma terceira como segurança do estabelecimento.

“A Guarda Municipal está sempre atenta as denúncias e, graças ao alerta do MP, conseguimos flagrar este bingo em operação. Mais uma vez, provamos que esta integração entre os órgãos de segurança e fiscalização é uma ferramenta fundamental para manter a ordem pública”, destacou o comandante da Guarda Municipal, Marcelo do Nascimento.

Denúncias podem ser realizadas pelos telefones 153 e 156.

