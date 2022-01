Porto Alegre Fórum Social Mundial temático está programado para ocorrer em março em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2022

O fórum faz parte do calendário comemorativo dos 250 anos da Capital. (Foto: Luciano Lanes/PMPA)

O VII Fórum Social Mundial da População Idosa, VI Fórum Social Mundial das Pessoas com Deficiência e Doenças Raras e IV Fórum Social Mundial da Criança e do Adolescente está previsto para ocorrer de 21 e 25 de março, em Porto Alegre. O evento estava, inicialmente, programado para acontecer entre 24 a 28 de janeiro, mas foi adiado devido ao avanço dos casos de covid-19.

O fórum faz parte do calendário comemorativo dos 250 anos da Capital. A comissão organizadora do fórum é composta por membros da sociedade civil e da prefeitura, por meio das secretarias municipais de Governança Local e Coordenação Política; Desenvolvimento Social; e Desenvolvimento Econômico e Turismo.

Balanço

Os resultados das contas públicas de Porto Alegre foram apresentados à imprensa em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (26), pelo prefeito Sebastião Melo e pelo secretário municipal da Fazenda, Rodrigo Fantinel.

Os dados de fechamento do ano de 2021 registraram resultado orçamentário positivo. Foram R$ 9,2 bilhões em receitas e R$ 8,4 bilhões em despesas, mantendo o equilíbrio financeiro e possibilitando a aplicação de recursos em áreas prioritárias. Os investimentos cresceram 18,5% na comparação com o ano anterior, totalizando R$ 326 milhões.

“Transparência e rigor com o dinheiro público são os critérios básicos. Em cima disso, o time se debruçou em inovar na arrecadação, facilitar a vida do contribuinte para se regularizar, modernizar a legislação e olhar com muito critério a despesa”, declarou Melo.

“Isso tudo sem aumentar impostos, reduzindo quando possível e ainda com a simbólica reforma da previdência. Não só para este ano, mas as medidas adotadas constroem uma gestão responsável para frente e garantem recursos para aplicar nos serviços ao cidadão e nas transformações que estamos trilhando para a cidade”, reforçou.

O secretário da Fazenda disse que o desenvolvimento da cidade é prioridade na condução da gestão dos recursos públicos. “Manter o município equilibrado foi um compromisso assumido, além disso continuaremos trabalhando para fomentar o desenvolvimento econômico de Porto Alegre, reduzindo custos de conformidade e melhorando o ambiente de negócios”, disse Fantinel.

O resultado do Tesouro Municipal também obteve resultado positivo, ficando em R$ 366,7 milhões, contra R$ 114 milhões registrados em 2020. A disponibilidade financeira do Município teve resultado positivo e ficou em R$ 340,5 milhões, diante do resultado negativo registrado em 2020, que foi de R$ 69,9 milhões.

