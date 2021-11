Porto Alegre Gabinete da Causa Animal amplia a capacidade de atendimento a cães e gatos em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2021

A partir de agora, as equipes veterinárias da prefeitura podem buscar animais para castração, nos casos em que os tutores autorizarem o procedimento Foto: PMPA/Divulgação A partir de agora, as equipes veterinárias da prefeitura podem buscar animais para castração, nos casos em que os tutores autorizarem o procedimento. (Foto: PMPA/Divulgação) Foto: PMPA/Divulgação

O GCA (Gabinete da Causa Animal) ampliou a capacidade de atendimento a cães e gatos de acumuladores de animais. A partir de agora, as equipes veterinárias da prefeitura de Porto Alegre podem buscar animais para castração, nos casos em que os tutores autorizarem o procedimento.

A ampliação ocorre após o GCA contar com um veículo apropriado para o transporte e a organização de equipe específica para atender as demandas. A capacidade do veículo é para dez animais, e, futuramente, a intenção é ampliar este número. Casos em que os tutores não autorizam a castração continuarão sendo encaminhados à Procuradoria Municipal e ao Ministério Público.

A secretária municipal da Causa Animal, Catiane Mainardi, afirma que estas são situações complexas. “Muitos casos exigem, além da atuação e atenção dos mais diversos órgãos da sociedade civil, uma mudança de hábito do cidadão, que na maioria das vezes continua aumentando o número de animais no local, independente dos esforços empreendidos pela equipe”, explica.

Plano de Ação

Para tratar da questão dos acumuladores de animais de uma forma mais abrangente e contínua, foi elaborado um plano de ação pela veterinária Juliana Koenen Vieira. A proposta foi apresentada ao prefeito Sebastião Melo no dia 13 de maio. A equipe de veterinários está fazendo vistorias para atualizar a listagem antiga dos acumuladores (com 130 cadastrados) e avaliar casos novos. Até agora, já foram visitados 43 locais.

A equipe disponibiliza atendimento, castração, vacinação e, quando necessário e disponível, ração aos animais dos acumuladores. Também encaminha os casos a outros setores da prefeitura. O veterinário avalia os animais, a situação do tutor e do ambiente.

Resultados

Desde o início do projeto, têm sido realizadas reuniões com vários setores da prefeitura para identificação precoce de casos. O resultado é uma melhor adesão aos protocolos de controle populacional, melhoria do ambiente e prevenção de casos graves e crônicos. Em setembro, as médicas veterinárias Juliana e Denise Marques Garcia apresentaram o trabalho nos Fóruns Regionais da Rede de Atenção Psicossocial de Porto Alegre.

