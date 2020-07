Saúde Prefeitura de Porto Alegre amplia divulgação de dados sobre ocupação de leitos hospitalares

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2020

Atualização diária de dados de hospitais que prestam atendimento na Capital. Foto: Jefferson Bernardes/PMPA/Divulgação Atualização diária de dados de hospitais que prestam atendimento na Capital. (Foto: Jefferson Bernardes/PMPA/Divulgação) Foto: Jefferson Bernardes/PMPA/Divulgação

A Prefeitura de Porto Alegre, visando a garantir transparência na divulgação dos dados referentes à infecção pelo novo coronavírus na Capital, disponibiliza um painel específico na internet sobre ocupação de leitos hospitalares das redes pública e privada do município. Diante do cenário de iminência de lotação de Unidades de Terapia Intensiva SUS e privadas, a Secretaria Municipal de Saúde apresenta o dashboard com atualização diária de dados de 17 hospitais que prestam atendimento a adultos e sete que atendem pediatria.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Pablo Stürmer, a divulgação busca dar uma transparência ainda maior nos dados de lotação dos leitos de UTI, auxiliar na gestão dos leitos e monitorar o avanço da pandemia nos serviços hospitalares da cidade. “É importante demonstrarmos com dados dos próprios hospitais a real situação dos serviços, dimensionando a rede de saúde dentro da demanda”, ressalta.

Segundo dados desta sexta-feira, 24, nos 17 hospitais, são oferecidos 786 leitos, dos quais 682 estão ocupados. Desses, 293 são pacientes com Covid-19 confirmada. Outros 31 pacientes têm suspeita de infecção pelo novo coronavírus. A taxa de ocupação é de 88,8% dos leitos. Na pediatria, os números são 109 leitos, dos quais 59 têm pacientes. Entre esses, um tem confirmação de Covid-19, e seis têm suspeita da infecção.

Integram o banco de dados de atendimento adulto: Instituto de Cardiologia e hospitais de Clínicas, Nossa Senhora da Conceição/GHC, Moinhos de Vento, São Lucas, Ernesto Dornelles, Divina Providência, Porto Alegre, Cristo Redentor/GHC, Vila Nova, de Pronto Socorro, Independência, Fêmina, da Restinga, Santa Ana e Complexo Hospitalar Santa Casa. Na pediatria, são o Instituto de Cardiologia, Complexo Hospitalar Santa Casa e hospitais de Clínicas, de Pronto Socorro, Moinhos de Vento, Nossa Senhora da Conceição/GHC e Materno Infantil Presidente Vargas. O hospital Militar e o da Brigada estão vinculados respectivamente ao Exército e ao governo do Estado, por isso não estão integrados ao dashboard.

