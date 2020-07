Porto Alegre Porto Alegre será uma das primeiras cidades brasileiras beneficiadas pela internet 5G, apontam especialistas

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Rede 5G tem capacidade para transmitir dados em alta velocidade Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Rede 5G tem capacidade para transmitir dados em alta velocidade. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A prefeitura de Porto Alegre realizou uma conferência virtual para discutir o potencial de desenvolvimento da rede 5G e sua repercussão no dia a dia da população. Durante o evento, especialistas afirmaram que a Capital será uma das primeiras cidades brasileiras beneficiadas pela nova tecnologia.

Com a participação do prefeito Nelson Marchezan Júnior, o webinar “Inovação e Planejamento Urbano: O Futuro da Cidade na Era 5G” reuniu, na sexta-feira (24), os líderes das principais organizações de telecomunicações atuantes no Brasil, com um olhar qualificado sobre o potencial do 5G para modificar o cotidiano da Capital e trazer novas perspectivas de desenvolvimento econômico e social.

Marchezan abriu o encontro ressaltando a importância do debate neste momento de pandemia. Destacou que Porto Alegre conta com a chamada Lei das Antenas, regulamentada em 2019 com o propósito de facilitar a instalação da estrutura necessária para a implantação das redes 5G. Antes dessa legislação, as empresas esperavam até dois anos pela autorização da prefeitura para instalar as estações de transmissão de dados. Hoje, levam apenas um dia.

Os participantes do webinar reconheceram que a Lei das Antenas é um “modelo” para o desenvolvimento da tecnologia e tende a colocar Porto Alegre na dianteira da revolução 5G no Brasil.

“Um dos paradigmas que conseguimos quebrar foram os licenciamentos expressos e estruturação de antenas em Porto Alegre. Saímos de uma legislação inóspita e retrógrada e nos preparamos para atrair investimentos privados. Quebramos as barreiras públicas para que as operadoras pudessem fazer seus investimentos”, declarou o prefeito.

Para o secretário municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade, Germano Bremm, a chegada do 5G tende a influenciar até mesmo a dinâmica de desenvolvimento do espaço urbano. “O futuro da cidade está muito conectado à internet e a uma rede adequada para transmissão de dados em altíssima velocidade. Hoje, já utilizamos uma série de serviços que dependem da conectividade para funcionar – do delivery até as reuniões virtuais. No futuro, as pessoas terão oportunidades para trabalhar onde quer que estejam, e o planejamento urbano precisa considerar isso”, apontou.

Clique aqui para saber mais sobre o 5G em Porto Alegre.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre