Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2020

O pagamento deve ser feito na rede bancária conveniada com a prefeitura ou nas lotéricas Foto: Cristine Rochol/PMPA

Na primeira semana de lançamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2021, a prefeitura de Porto Alegre já contabiliza R$ 3 milhões pagos antecipadamente por 2,6 mil contribuintes. Eles aproveitaram o desconto de 10%, que vai até 5 de janeiro. Todos os pagamentos foram gerados a partir do site www.prefeitura.poa.br/iptu.

O portal do IPTU, ferramenta que trouxe praticidade para os contribuintes obterem informações e efetuarem o pagamento das guias do tributo, já registrou 59 mil acessos desde 1º de dezembro, data em que foi iniciado o calendário.

A partir desta terça-feira (08), os contribuintes começam a receber as primeiras guias de IPTU pelos Correios. O pagamento deve ser feito na rede bancária conveniada com a prefeitura (Caixa Econômica Federal, Banrisul, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, Sicred e Banco Original) ou nas agências lotéricas.

Informações podem ser obtidas no site prefeitura.poa.br/iptu, no Portal de Serviços da Secretaria Municipal da Fazenda, pelo telefone 156 (opção 4) ou na Loja de Atendimento da Secretaria Municipal da Fazenda, na Travessa Mário Cinco Paus, s/nº, das 9h às 16h.

