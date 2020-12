Magazine Rede Pampa é finalista em 10 categorias do maior prêmio da Comunicação do RS

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2020

A 21ª edição do Prêmio Press registrou número recorde de participações, ultrapassando a marca de um milhão de indicações nas 17 categorias da premiação, a qual está entre as mais renomadas da comunicação do Rio Grande do Sul. Os vencedores serão conhecidos a partir das 20 horas, desta terça-feira (08), em cerimônia com presença virtual dos finalistas em decorrência das restrições impostas pela pandemia da Covid-19.

A REDE PAMPA concorre ao Prêmio Press 2020 em 10 categorias, incluindo as mais cobiçadas, como a de “Melhor Programa de Televisão” e “Melhor Programa de Rádio” e conta com 22 de seus comunicadores figurando entre os mais destacados do Estado. A Diretora de Conteúdo da Rede Pampa, Marjana Vargas, atribui a relevante presença do grupo na premiação como uma resposta dos telespectadores, ouvintes, leitores e internautas ao trabalho diário e constante de toda a equipe envolvida. “Quando um programa, como o Atualidades Pampa, da TV Pampa, chega a uma final como esta, significa que os seus operadores de câmera, os sonoplastas, os diretores de imagens, os produtores e outras dezenas de colaboradores, tiveram o seu talento reconhecido por quem mais importa: o público”, afirma a diretora.

Em quatro categorias do Prêmio Press, a disputa pelo troféu acontece entre os próprios colegas de Rede Pampa. Arlindo Sassi, da Rádio Continental, Flávio Dal Pizzol, da Rádio Grenal e Rafael Marconi, da Rádio Pampa, concorrem ao título de “Apresentador de Rádio do Ano”. O radialista Arlindo Sassi afirma que é uma honra muito grande em ser lembrado para estar nesse grupo tão especial. “Isso já é uma grande vitória. A profissão de radialista proporciona emoções inesperadas, esse apoio inesperado dos ouvintes que não foram convocados a votar. Ganhar ou não ganhar é uma consequência”, destaca Sassi. Dal Pizzol, acrescenta: “Eu acredito que vencendo esse prêmio, cada colega que faz diariamente o programa Dupla em Debate, tem parcela importante, eu diria decisiva. A nossa diretora Marjana, selecionou um grupo de altíssimo conhecimento radiofônico, que facilita o meu trabalho como apresentador/ âncora do programa. Já são quase três anos de entrosamento com os debatedores, fazendo fluir o conteúdo do programa”.

E falando em concorrência, Rafael Marconi terá outro colega a superar na categoria “Comentarista de Televisão do Ano”, e um dos mais experientes da emissora: Gustavo Victorino, que concorre também como “Jornalista do Ano” . “Por ser o mais importante prêmio jornalístico do sul do país e um dos maiores do Brasil, o Prêmio Press tem um significado todo especial em qualquer categoria. E ter entre esses finalistas de uma mesma categoria, um colega de empresa e de programa é gratificante porque mostra o sucesso da proposta e o nível jornalístico da atração que faz tanto sucesso aqui no RS e até fora dele”, enaltece Victorino.

Rafael Marconi destacou o grande desafio que é concorrer com os próprios colegas. “É uma felicidade vezes três porque eu fico muito feliz por mim, por ser o meu primeiro ano na televisão e já ter recebido essa indicação ao lado de todos os monstros que estão junto comigo na final. Fico muito feliz pelo Gustavo, por ver o nome dele de novo lá e por ser meu colega de trabalho e amigo há seis, sete anos. E a terceira felicidade é pelo programa Atualidades, a gente vê que em uma categoria ter dois integrantes, isso é uma conquista e sensação de vitória muito grande já, conseguir colocar o Atualidades onde hoje ele se encontra, no qual concorre ao Melhor Programa. Uma felicidade absurda, de qualquer forma eu fico feliz, realizado profissionalmente e pessoalmente”, afirma Marconi.

Já em relação ao Prêmio de Jornalista do Ano, Gustavo garante que “a honra é igualmente enorme porque ali convergem vários fatores importantes e alguns até subjetivos. Mais do que a qualidade do trabalho, incide também a credibilidade e a consistência na sustentação de pontos de vista e opiniões muitas vezes polêmicas”.

Mas na briga pela vitória na categoria “Melhor Programa de Televisão do Ano”, eles estão unidos e complementam o elenco da atração que tem o comando de Magda Beatriz e conta ainda com as participações de Roberta Coltro, Ali Klemt, Fernanda Schiavo, Xicão Tofani e Airton Ruschel. “O Prêmio Press é muito importante porque é o único que efetivamente dá oportunidade para nós que somos locais. O programa tem o mérito de ter sido criado pela casa, ele não foi copiado de ninguém. É um programa inédito, feito por gente daqui para gente daqui e fala das coisas daqui. Nós atingimos e chegamos a todas as classes sociais sem exceção, isso é muito gratificante porque nós falamos uma linguagem e transmitimos uma mensagem que todos tem o seu alcance e por todos os vieses que a gente procura mostrar no programa.”, destaca Magda.

Pela Rádio Pampa, Rafael Marconi é finalista como ‘Apresentador de Rádio” e a colega de emissora, Helen Dornelles, está entre as postulantes ao título de “Locutora de Notícias” de 2020. Ainda no veículo rádio, a Rede Pampa emplaca mais uma de suas 18 emissoras entre as mais lembradas pelo público. A Rádio Grenal disputa a liderança em 5 categorias. A atração que reúne um time de muita opinião e bom humor no “Dupla em Debate” concorre a “Melhor Programa” do ano e seu mediador, Flávio Dal Pizzol, é finalista como “Melhor Apresentador”.

O Dupla em Debate tem ainda um de seus debatedores, Ben-Hur Marchiori, indicado como “Comentarista de Rádio”. “Fico sensibilizado em receber essa indicação pelo segundo ano consecutivo. Isso prova que estamos no caminho certo ao interagir com o público. No ano passado, fomos vitoriosos com o dupla em debate, o qual possui todas as condições para vencer novamente. Quanto a mim, muito me honra a indicação,confessando que estou esperançoso em obter a vitória em minha categoria, embora reconheça a elevada competência dos concorrentes”, comentou Ben Hur. Na mesma categoria de melhor comentarista, outro comunicador da Grenal está na disputa pelo título, é Kalwyn Corrêa. A lista de indicações da Rádio que só fala de futebol conta ainda com Carlos Lacerda, concorrendo a “Repórter de Rádio” e Nicolas Wagner a “Estagiário do Ano”. Nesta categoria, Nicolas disputa a indicação com a colega da TV Pampa, Barbara Assmann.

Completando a lista de destacados de 2020, a Rede Pampa está representada na categoria “Colunista de Jornal” através do experiente e renomado jornalista Flávio Pereira, do Jornal O SuL. “A indicação sem dúvida me deixa feliz porque representa reconhecimento ao meu trabalho, e a Rede Pampa e o Jornal O Sul que me proporcionam essa visibilidade”, destacou o jornalista Flávio Pereira.

O diretor-geral do Prêmio Press, Julio Ribeiro, resumiu o significado da realização do evento, dentro do cenário vivido em 2020, citando o tema escolhido para a campanha deste ano: “A Vida é a Melhor Notícia!”

