Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2022

Espaço receberá um parque temático turístico de valorização da cultura e história do povo gaúcho. (Foto: Sérgio Louruz/SMAMUS PMPA)

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) emitiu o alvará de construção do Parque Harmonia. Na prática, a empresa GAM 3 Parks, concessionária do espaço, pode dar início às obras do novo parque. O projeto prevê a construção de um parque temático turístico de valorização da cultura e história do povo gaúcho.

O Estudo de Viabilidade Técnica havia sido aprovado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental (CMDUA) no final do mês de setembro.

As obras obrigatórias deverão ser concluídas no prazo máximo de três anos.

A empresa deverá realizar sanitários públicos, acessos ao parque, espaço para eventos temporários obrigatórios, como o Acampamento Farroupilha, locais para alimentação e comércio, sistema de comunicação visual e sinalização, reforma da Casa do Gaúcho, edificações culturais, centro de informações ao usuário, paisagismo, mobiliário urbano, sistemas de infraestrutura urbana e caminhos para pedestres.

“O parque vai qualificar muito aquela região. É um investimento importante para a cidade que vai atrair mais turistas para as áreas verdes de Porto Alegre, uma característica que vem se consolidando na nossa cidade”, afirma o secretário municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm.

