Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre concede permissão de uso de imóvel para entidade carnavalesca

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Fundada em 1950, a escola de samba é uma das mais antigas do Carnaval de Porto Alegre. Foto: Pedro Piegas/PMPA Fundada em 1950, a escola de samba é uma das mais antigas do Carnaval de Porto Alegre. (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Prefeitura de Porto Alegre formaliza nesta segunda-feira (3), a permissão de uso do imóvel ocupado pela Sociedade Recreativa Beneficente Cultural Fidalgos e Aristocratas. O ato de assinatura, que celebra a regularização do uso do imóvel, acontece às 11h, no Paço Municipal, na Praça Montevidéu, 10, Centro Histórico.

Fundada em 1950, a escola de samba é uma das mais antigas do Carnaval de Porto Alegre. No local, na avenida Ipiranga, são realizadas atividades culturais e beneficentes, como o projeto Social Avante Fidalgos – Território Social, Cultural e de Resistência, que cadastra famílias em vulnerabilidade social e distribui refeições, cestas básicas e roupas. Na área cultural, são oferecidas oficinas de percussão e cadência, dança, corte e costura e artesanato.

Em 2023, a prefeitura formalizou a assinatura de quatro Termos de Permissão de Uso: Fundação Thiago de Moraes Gonzaga (Vida Urgente), Instituto Itamor, ONG Caminhadores e Instituto Cultural Cohab é Só Rap (Casa do Hip Hop Rubem Berta).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/prefeitura-de-porto-alegre-concede-permissao-de-uso-de-imovel-para-entidade-carnavalesca/

Prefeitura de Porto Alegre concede permissão de uso de imóvel para entidade carnavalesca

2023-07-01