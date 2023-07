Esporte Acidente mata piloto de base da Fórmula 1

Tragédia aconteceu durante o circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica.

O piloto holandês Dilano van’t Hoff, de 18 anos, morreu neste sábado (1°) em um acidente durante uma corrida sob a chuva no circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica, pela Fórmula Regional Europeia, que é a categoria de base da Fórmula 1.

O piloto, que venceu o campeonato espanhol de Fórmula 4 em 2021, estava competindo pela equipe holandesa MP Motorsport, que lamentou a morte de van’t Hoff em nota.

A prova acontecia sob chuva desde o começo da manhã, o que deixou o ambiente com baixa visibilidade.

Segundo agências de notícias, o acidente que vitimou o jovem envolveu vários carros. Após a colisão, o carro de van’t Hoff ficou atravessado na pista e outro piloto, Adam Fitzgerald, que vinha logo atrás, não conseguiu desviar e atingiu a lateral do veículo.

Essa não é a primeira vez que um acidente assim acaba em fatalidade. Há quatro anos, no mesmo circuito, o francês Anthoine Hubert morreu após uma colisão semelhante. As equipes e pilotos da Fórmula 2 que estavam competindo no Grande Prêmio da Áustria também prestaram homenagem com um minuto de silêncio.

