1 de julho de 2023

Melo destacou que este projeto desperta o espírito comunitário e a certeza de que o espaço público é de todos. Foto: Alex Rocha/PMPA

Porto Alegre ganhou, neste sábado (1º), mais sete prefeitos de praças na Região Centro. O ato foi realizado na Praça Nações Unidas, no bairro Petrópolis. Com isso, já são 280 voluntários nomeados para auxiliar o poder público na zeladoria, manutenção, conservação e cuidado com as praças da cidade. O prefeito Sebastião Melo, gestores municipais, vereadores e lideranças comunitárias entregaram os crachás e certificados aos prefeitos das praças: Carlos Simão Arnt (Encol), Praça Rotary, Campos Salles, Joaquim Rache Vitello, Mafalda Veríssimo (Praça Buri), Harald Edelstam e Nações Unidas.

“Este projeto desperta em nós o espírito comunitário e a certeza de que o espaço público não é somente do poder público e sim de todos os porto-alegrenses. Seremos sempre muito gratos aos nossos voluntários, e que este gesto de pertencimento sirva de exemplo a outros que se somem à iniciativa”, disse Melo.

O secretário municipal de Transparência e Controladoria, Gustavo Ferenci, ressaltou que é uma ação educadora, que incentiva a participação da população. “Envolvemos a comunidade moradora do entorno de cada praça no cuidado com o local. Isso é uma Cidade Educadora. Além disso, a SMTC oferece, via 156, um canal exclusivo das demandas de melhorias solicitadas pelos prefeitos e prefeitas de praça”, destacou Ferenci.

A Praça Nações Unidas integra os 300 espaços já recuperados pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Smsurb) desde 2021, com pintura, revitalização de bancos, lixeiras e brinquedos, passeios, escadas e quadras esportivas. A capina e roçada das praças são feitas regularmente, e cerca de 600 espaços já receberam iluminação de LED, garantindo mais segurança. “A gente entende que esses locais são fundamentais nos bairros e na integração das comunidades. A nossa ideia é ultrapassar a meta de 150 praças recuperadas este ano”, afirmou o titular da Smsub, Marcos Felipi.

A comunidade da região se mobilizou e organizou diversas ações de conscientização sobre adoção de animais, prevenção de câncer, moda sustentável e reciclagem de lixo, além de atrações musicais e um café da manhã comunitário. O local também foi ponto de coleta para a Campanha do Agasalho.

Ao final do evento, a Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política (Smgov) promoveu a assinatura do Pacto de Governança, documento que sela o compartilhamento da zeladoria dos espaços públicos entre cidadãos, parceiros e gestores públicos. Um momento de oficializar a corresponsabilidade de todos no cuidado com as praças.

