Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre conclui demolição de corredor provisório na avenida Assis Brasil. Acesso a Cachoeirinha e Freeway está liberado

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2024

Estrutura era utilizada desde maio para entrada e saída de cargas humanitárias na Capital. (Foto: Larissa Cardoso/PMPA)

Iniciada pela manhã, a demolição do corredor provisório da avenida Assis Brasil (Zona Norte) foi concluída pela prefeitura na noite desse domingo (9). O trânsito de veículos está liberado tanto para quem precisa acessar a Freeway quanto Cachoeirinha (Região Metropolitana). Já para esta segunda-feira (10) está prevista a limpeza do local.

A retirada foi viabilizada pela progressiva queda do nível do Guaíba, após várias semanas de alagamento. Ao longo do dia, a obra manteve interrompida a circulação desde a avenida Bernardino Silveira Amorim – o acesso foi permitido somente a moradores e comerciantes da área.

Como alternativa para saída da cidade pela região, os condutores puderam utilizar a avenida Zaida Jarros (BR-116-Aeroporto Salgado Filho). Outra alternativa foi acessar a Freeway a partir do trecho da rua Ramiro Barcelos no bairro Floresta ou pelo Túnel da Conceição e Largo Vespasiano Julio Veppo (em frente à Estação Rodoviária), no Centro Histórico.

A estrutura havia sido construída em maio, com aterro e pedras. a fim de permitir a entrada e saída de veículos com profissionais e cargas em meio a um cenário isolado pela enchente. O mesmo tipo de caminho foi instalado em pontos como o trecho entre a o viaduto da avenida Castelo Branco e o Túnel de Conceição.

“Os corredores humanitários tiveram importante papel na maior cheia da história da Capital’’, ressalta o titular da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi), André Flores. “Agora achamos segura a desmontagem, até mesmo para garantir a mobilidade do entorno e a retomada progressiva das atividades.’’

Zona Sul

A partir das 18h desta segunda-feira (10), não será mais permitido o tráfego de caminhões pela Estrada das Furnas, no bairro Vila Nova (Zona Sul). Conforme a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), a medida vale desde a rua do Santuário até a João Passuelo.

Veículos pesados que precisarem de acesso à via deverão ingressar pela Estrada João Passuelo por meio do seguinte desvio: avenida Oscar Pereira, Sarmento Barata, Doutor Vergara, Estrada Belém Velho e Estrada João Passuelo. Um mapa explicativo está disponível no site prefeitura.poa.br.

Na manhã de sexta-feira (7), um caminhão colidiu em um muro na estrada João Passuelo, próximo ao número 1.455. Situação semelhante já havia ocorrido na mesma região, fato que motivou a equipe técnica e de fiscalização da EPTC a realizar estudos sobre ampliação da segurança viária na área.

“Fizemos uma análise dos acidentes e entendemos que essa é a melhor solução para diminuir o risco de acidentes e garantir a segurança para moradores e motoristas”, destaca o diretor-presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto.

(Marcello Campos)

2024-06-09