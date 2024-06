Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre contrata empresa para recolhimento de resíduos dos bota-espera

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2024

Bota-espera são áreas próximas das regiões inundadas, onde o DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) descarrega os materiais recolhidos Foto: PMPA/Divulgação Foto: PMPA/Divulgação

A prefeitura publicou em edição extra do Diário Oficial do Município de Porto Alegre de quarta-feira (19), o resultado do Edital de Chamamento Público para a contratação de empresas para a prestação de serviços de transporte de RSDN (Resíduos Sólidos do Desastre Natural) alocados nos terrenos de bota-espera ao aterro de inertes localizado em Gravataí.

Bota-espera são áreas próximas das regiões inundadas, onde o DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) descarrega os materiais recolhidos. A empresa Master Construções e Serviços Ambientais, que apresentou o menor preço para cada um dos lotes dentre as propostas enviadas, foi a escolhida.

O secretário municipal de Serviços Urbanos, Assis Arrojo, o secretário ajunto de Parcerias, Jorge Murgas, e o diretor-geral do Departamento Municipal de Limpeza Urbana, Vicente Marques, realizaram reunião com a empresa na manhã desta quinta-feira (20), para planejamento e mobilização imediata para início dos trabalhos.

O representante da Master abriu mão de atender o lote 3 devido à quantidade de maquinário e mão de obra. “O município precisa desta ação com rapidez. Para prestar o serviço dos dois lotes de forma adequada, a primeira colocada do edital irá atender os bota-espera dos lotes 1 e 2 e vamos chamar a segunda colocada na tarde desta quinta para contemplar o 3”, explica Murgas.

“O objetivo é eliminar o acúmulo de resíduos dos bota-espera, levando-os da maneira mais rápida possível ao destino final, liberando essas áreas que receberam o material proveniente da enchente de forma emergencial”, ressalta a secretária municipal de Parcerias, Ana Pellini.

A contratação foi realizada com dispensa de licitação, de acordo com a legislação vigente, em três lotes para atender os locais distribuídos em diferentes regiões da cidade. O serviço terá prazo de execução de 30 a 45 dias, conforme o Termo de Referência, de acordo com cada lote de bota-espera, a contar da ordem de início.

O serviço engloba a carga e transporte de resíduos gerados pelo desastre climático, com fornecimento de equipamentos, caminhões e mão de obra, incluindo operadores e motoristas.

O primeiro lote terá origem no bota-espera situado na rua Voluntários da Pátria, 3522, o segundo contempla o bota-espera da avenida Voluntários da Pátria esquina com a rua Seis, e o terceiro é voltado ao recolhimento do bota-espera da avenida Loureiro da Silva, nas proximidades da Receita Federal.

