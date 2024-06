Porto Alegre Guarda Municipal localiza foragido em terreno baldio do bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











O suspeito, de 39 anos, foi abordado em um terreno baldio localizado na avenida Loureiro da Silva, na Cidade Baixa, em Porto Alegre Foto: PMPA/Divulgação Foto: PMPA/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Guarda Municipal localizou na manhã desta quinta-feira (20), um homem que estava sob a condição de foragido da Justiça. O suspeito, de 39 anos, foi abordado em um terreno baldio localizado na avenida Loureiro da Silva, na Cidade Baixa, em Porto Alegre, por agentes que realizavam o patrulhamento preventivo da área.

“A guarnição se deslocava do Centro Histórico para a Redenção, onde temos um posto avançado, quando percebeu a movimentação suspeita. Permanecemos mobilizados, 24 horas, para contribuir com as ações de segurança em Porto Alegre”, afirma o comandante-geral da Guarda Municipal, Marcelo Nascimento. O homem foi conduzido à 2ª Delegacia de Pronto-Atendimento da Capital.

Denúncias

A população pode contribuir com a Guarda Municipal por meio de denúncias registradas no telefone 153 ou aplicativo 156+POA. A central funciona no Centro Integrado de Coordenação de Serviços, 24 horas, e aceita ligações anônimas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/guarda-municipal-localiza-foragido-em-terreno-baldio-do-bairro-cidade-baixa-em-porto-alegre/

Guarda Municipal localiza foragido em terreno baldio do bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre

2024-06-20