Grêmio Apesar de derrota, Renato Portaluppi elogia atuação do Grêmio e minimiza Z-4: “Daqui a pouco vai decolar”

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2024

"O torcedor pode ficar tranquilo, isso eu garanto. Já já o Grêmio sai dessa situação", disse o treinador Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA "O torcedor pode ficar tranquilo, isso eu garanto. Já já o Grêmio sai dessa situação. Não vamos dar esse azar o tempo todo. Torcedor tem que ter a convicção de sempre", disse o treinador (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

A derrota do Grêmio para o Fortaleza por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (19) manteve o Tricolor gaúcho na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Apesar do placar, o técnico Renato Portaluppi elogiou a postura do time e tranquilizou os torcedores sobre a posição na tabela.

“O torcedor pode ficar tranquilo, isso eu garanto. Já já o Grêmio sai dessa situação. Não vamos dar esse azar o tempo todo. Torcedor tem que ter a convicção de sempre. A maioria dos anos que treinei o Grêmio, não começamos bem, e praticamente sempre terminou na Libertadores. Muita calma, tenho confiança no meu grupo”, disse Renato em coletiva após a partida.

Com desfalques e algumas preservações, o Grêmio perdeu com um gol de pênalti, marcado com auxílio do VAR. O zagueiro Rodrigo Ely subiu para disputa de bola com o braço aberto e interceptou a finalização de Tinga. Na cobrança, Lucero marcou, despistando o goleiro Marchesín e dando a vitória ao Fortaleza.

Foi a quinta derrota consecutiva da equipe gaúcha, quatro delas no retorno ao Brasileirão após o período de pausa por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. Mesmo com um ou dois jogos a menos que os demais adversários, o Tricolor está em 18º lugar na tabela, com um total de seis pontos, assim como Fluminense e Vitória, os últimos colocados.

“Estamos na zona de rebaixamento, não é o lugar do Grêmio, temos dois jogos a menos que a maioria dos adversários. Continuamos a luta de jogar longe de Porto Alegre. Para muitos não é desculpa, eu entendo, mas só meu grupo sabe o que estamos passando”, comentou Renato. “Nosso torcedor está triste, nós também, mas é questão de tempo. Lá na frente quero que me perguntem, daqui a pouco Grêmio vai começar a decolar, apesar de todos esses problemas”, garantiu o treinador. Com uma sequência ruim e no Z-4 do Brasileirão, o time de Renato ainda tem o Gre-Nal 442 pela frente. No sábado (22), os tricolores recebem o Inter às 17h30min, no Couto Pereira, em Curitiba. A delegação gremista já está em terras paranaenses se preparando para o clássico.

2024-06-20