Inter Definidas as datas de jogos entre Inter e Juventude na Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2024

Partidas ocorrem nos dias 10 e 13 de julho, no Beira-Rio e no Alfredo Jaconi Foto: Ricardo Duarte/S. C. Internacional Partidas ocorrem nos dias 10 e 13 de julho, no Beira-Rio e no Alfredo Jaconi (Foto: Ricardo Duarte/S. C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/S. C. Internacional

Foram definidas as datas e os horários dos jogos entre Inter e Juventude pela terceira fase da Copa do Brasil. As partidas haviam sido suspensas por conta das enchentes no Rio Grande do Sul.

O primeiro confronto está marcado para ser realizado no Beira-Rio no dia 10 de julho, às 19h. A segunda partida ficou para o dia 13, no estádio Alfredo Jaconi, às 16h, em Caxias do Sul.

Os times de Eduardo Coudet e Roger Machado já se enfrentaram três vezes em 2024, todas pelo Gauchão. Foram dois empates e uma vitória colorada, no Alfredo Jaconi, pela primeira rodada do estadual. Apesar disso, as melhores lembranças são do Ju, que eliminou o Colorado em pleno o Beira-Rio, nas cobranças de pênaltis, após dois empates em 180 minutos.

