Além disso, o treinador também reforçou a ambição de alcançar o maior número de vitórias, mas citou as mudanças impedem uma regularidade de produção. Coudet também admitiu a venda do meia Maurício ao Palmeiras, enquanto a direção apenas reconhece a existência de uma negociação entre os clubes.

Sem revelar quem estará no clássico Gre-Nal, neste sábado (22), o técnico aproveitou para brincar com as opiniões que aparecem após cada partida do Inter.

“Quem jogará o Gre-Nal ainda não sei. Temos 48 horas de paz quando ganhamos. São 400 mil km/h, para cima ou para baixo. É uma montanha-russa. Hoje ganhamos do Corinthians e estamos em cima. […] Gosto de ter pressão, obrigação de ganhar, brigar. Sou o primeiro a dizer que brigaremos”, garantiu.

Com a vitória de quarta-feira, o Inter soma 14 pontos e ocupa o 9º lugar no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Colorado visita o Grêmio no Couto Pereira, em Curitiba, às 17h30min, para disputar o clássico de número 442.