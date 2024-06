Grêmio Grêmio garante vaga na próxima fase do Brasileirão Feminino Sub-20

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2024

Tricolor empatou com a Ferroviária em 1 a 1 e avança para as quartas de final da competição

Na tarde de quarta-feira (19), o Grêmio garantiu a classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20. O Tricolor empatou com a Ferroviária em 1 a 1 e está confirmado nas quartas de final da competição. Os gols da partida foram de Allyne, para o Grêmio, e Rhaissa, para as adversárias.

A partida foi válida pela 7ª rodada do campeonato, em jogo atrasado devido às enchentes no Rio Grande do Sul. O duelo aconteceu no Estádio Hudson Buck Ferreira, em Matão, São Paulo. A rodada anterior também foi de jogo adiado para o Grêmio, que venceu o RB Bragantino por 3 a 0 em casa e se classificou para as oitavas de final. Os gols foram de Dudinha, duas vezes, uma de pênalti, e de Pyetra, de falta.

Para o jogo contra a Ferroviária, o técnico Rubens Franco apostou em um posicionamento ofensivo da equipe, com algumas mudanças em relação ao último confronto. A goleira Isa Condorelli entrou no lugar de Nathy, e Fê Dantas ocupou a lateral direita no lugar de Paola, que foi para o ataque na vaga de Aninha. Na esquerda, entrou Vidal, e na zaga, Allyne ingressou no lugar de Ana Saadi.

Aos 13 minutos do primeiro tempo, a própria Allyne abriu o placar para as Gurias Gremistas. Após cobrança de falta, a bola sobrou na segunda trave e foi carimbada, retornando para a atleta do Tricolor. A zagueira encarou a marcação, cortou para dentro e chutou de perna direita, chapado, no canto oposto da goleira adversária.

Aos 19 minutos, a atacante Rhaissa, da Ferroviária, empatou o jogo. No intervalo, a primeira mudança na equipe gremista: Fernanda Dantas deu lugar a Helô na lateral.

Aos 20 minutos da etapa final, Vick saiu para a entrada da atacante Maria, em nova troca promovida pela comissão técnica. Na sequência, Ana Saadi entrou no lugar de Vidal, Manu Borba no lugar de Isa e a paraguaia Adri Aldana no lugar de Dudinha.

Com o empate, o Grêmio alcançou 16 pontos no Grupo A, mesma pontuação que o primeiro colocado Corinthians. O time não pode mais ser ultrapassado pelos adversários Santos e América-MG, que vem logo atrás, com 9 pontos cada. Já a Ferroviária disputa a vaga com Internacional e São Paulo no Grupo B, e ainda está com a definição em aberto.

O próximo compromisso das Gurias Gremistas pelo Brasileirão Feminino Sub-20 é o Gre-Nal de domingo (23), às 16h. O clássico terá mando Tricolor e será válido pela 8ª rodada da competição, ainda recuperando jogos em atraso na tabela. A disputa acontece no SESC Protásio Alves, em Porto Alegre, devido à indisponibilidade do campo do CFT Hélio Dourado, que passa por reformas após as chuvas no Estado.

