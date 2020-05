Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre cria força-tarefa para atender aumento de demandas durante a pandemia

Por Redação O Sul | 15 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







"Vamos reposicionar servidores para o melhor aproveitamento de recursos humanos sem onerar o município", diz Marchezan Foto: Anselmo Cunha/PMPA "Vamos reposicionar servidores para o melhor aproveitamento de recursos humanos sem onerar o município", diz Marchezan. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre instituiu uma força-tarefa nas áreas de saúde, assistência social, fiscalização e segurança para atender ao aumento de atividades dos órgãos das administrações direta e indireta do município em razão de demandas da população relacionadas à prevenção e ao combate ao novo coronavírus.

A operação especial foi estabelecida pelo decreto 20.577, assinado pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior e publicado na edição extra do Diário Oficial de Porto Alegre de quinta-feira (14).

Serão designados para novas funções os servidores de secretarias que tenham registrado redução ou suspensão total ou parcial das atividades. A chamada para os novos cargos não irá alterar a lotação ou remuneração dos participantes da força-tarefa.

Prioritariamente, deverão disponibilizar servidores as secretarias municipais da Cultura, de Desenvolvimento Social e Esportes e de Educação, além do Departamento Municipal de Habitação. A validade da operação especial acompanha o prazo do decreto 20.534, até 31 de maio, ou nova atualização desta data, que pode ser feita a qualquer momento.

De acordo com o prefeito, o objetivo é garantir máxima eficiência das estruturas públicas na pronta resposta às demandas prioritárias da população em um momento extremamente difícil e completamente atípico. “Vamos reposicionar servidores para alcançarmos o melhor aproveitamento dos recursos humanos já disponíveis e sem onerar o município”, concluiu.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre