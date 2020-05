Rio Grande do Sul CCR ViaSul distribui doces e salgados para caminhoneiros

15 de Maio de 2020

Em uma iniciativa conjunta com a indústria de alimentos à base de amendoim Santa Helena, a CCR ViaSul iniciou, nesta semana, a distribuição de quase 3 mil doces, biscoitos e salgados para os caminhoneiros em meio à pandemia de coronavírus.

Os produtos estão sendo entregues junto aos kits alimentação e higiene, distribuídos diariamente em quatro pontos de três rodovias: km 13, na BR-101; km 77, na BR-290; e kms 432 e 347, na BR-386.

A ação compõe o Plano de Apoio ao Caminhoneiro, movimento global do Grupo CCR, que no Rio Grande do Sul já foi responsável por 15 mil atendimentos nas rodovias sob gestão da concessionária. Esses procedimentos incluem a oferta diária de vales-refeição, kits de alimentação e higiene, avaliação médica, desinfecção de cabines e verificação de lâmpadas de caminhões.

