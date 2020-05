Dicas de O Sul Músicos lançam clipe para arrecadar alimentos no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 15 de Maio de 2020

A canção "Do Lado do Bem” é composta por Adilson Magrão (foto) em parceria com Henrique Ferrite Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Acontece neste sábado (16) o lançamento do clipe da canção “Do Lado do Bem”, composta por Adilson Magrão em parceria com Henrique Ferrite. O objetivo é arrecadar alimentos, por meio do projeto Doe Alimentos, para quem precisa em meio à pandemia de coronavírus no Rio Grande do Sul.

O clipe conta com a participação dos cantores Ernesto Fagundes, Miguel Castilhos, Tom Amorim, Fabrício Beck (Vera Loca), Rodrigo Sollton, Luiza Barbosa, finalista do The Voice Kids, Adilson Magrão e Eduardo Cancelli, além dos músicos Diego Dias no acordeon (Vera Loca e The Beatles no Acordeon), Sandro Coelho no baixo, Sandro Bonato na bateria, Jairo Borba na guitarra e Rick Ferreira na guitarra havaiana. Ferreira foi produtor e guitarrista de todos os discos de Raul Seixas, por quem era chamado carinhosamente de “Meu Fiel Escudeiro”.

O lançamento oficial está marcado para as 13h nas redes sociais da Rede de Bancos de Alimentos do Rio Grande do Sul, além de rádios e TVs que apoiam o projeto. A Rede Pampa é uma das apoiadoras da iniciativa. Ouça a música:

