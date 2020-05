Economia Prévia do PIB do Brasil registra queda de 1,95% no primeiro trimestre

Por Redação O Sul | 15 de Maio de 2020

O IBC-Br foi divulgado pelo Banco Central Foto: Divulgação

A economia brasileira registrou retração de 1,95% no primeiro trimestre deste ano em relação ao quarto trimestre de 2019, segundo o IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central), considerado uma espécie de prévia do PIB (Produto Interno Bruto). Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (15).

O número foi calculado após ajuste sazonal, uma “compensação” para comparar períodos diferentes de um ano. Quando a comparação é feita com o resultado do primeiro trimestre de 2019, porém, o IBC-Br indica uma queda menor, de 0,28% (sem ajuste sazonal).

Os números do BC mostram que o nível de atividade econômica começou a sentir os efeitos da pandemia do novo coronavírus em março, quando houve queda de 5,90% na comparação com fevereiro, segundo o IBC-Br.

Em janeiro e fevereiro deste ano, o índice havia registrado, respectivamente, altas de 0,05% e de 0,32% na comparação com os meses anteriores.

Os dados oficiais do PIB do primeiro trimestre serão divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 29 de maio.

