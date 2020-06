Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre cria força-tarefa para concluir as chamadas Obras da Copa

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2020

As medidas foram apresentadas pela secretária municipal de Planejamento e Gestão, Juliana Castro, e pelo titular de Infraestrutura e Mobilidade, Marcelo Gazen Foto: Alex Rocha/PMPA As medidas foram apresentadas pela secretária municipal de Planejamento e Gestão, Juliana Castro, e pelo titular de Infraestrutura e Mobilidade, Marcelo Gazen. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre instituiu uma força-tarefa para atuar no levantamento e na resolução dos entraves para a conclusão das obras de mobilidade, as chamadas Obras da Copa, levando em conta aspectos como pagamentos, reprogramações, bônus-moradia, apontamentos do Tribunal de Contas do Estado, análise jurídica, reassentamento e monitoramento do status das obras.

A operação especial consta no Decreto nº 20.612 e na Ordem de Serviço publicados no Diário Oficial do Município desta terça-feira (16). “A iniciativa busca dar agilidade aos processos e garantir novas entregas para termos uma cidade mais atrativa para investidores e que ofereça mais qualidade de vida aos porto-alegrenses”, disse o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

As medidas foram apresentadas pela secretária municipal de Planejamento e Gestão, Juliana Castro, e pelo titular de Infraestrutura e Mobilidade, Marcelo Gazen, em reunião com o presidente da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, Luis Roberto Andrade Ponte, o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado, Ricardo Portella Nunes, e o gerente-executivo da Caixa em Porto Alegre, Iuri Jadoski.

A força-tarefa vai mobilizar 27 servidores de diversas áreas da prefeitura. A estimativa é de que os trabalhos do grupo tenham duração de 60 dias úteis.

