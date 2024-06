Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre determina força-tarefa para agilizar descarte de resíduos em aterro de Gravataí

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Já foram recolhidas 48.306 toneladas de resíduos pós enchentes em Porto Alegre. Foto: Gustavo Garbino/PMPA Já foram recolhidas 48.306 toneladas de resíduos pós enchentes em Porto Alegre. (Foto: Gustavo Garbino/PMPA) Foto: Gustavo Garbino/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo vistoriou na tarde desta segunda-feira (10), em Gravataí, na região metropolitana, o aterro de inertes licenciado pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) e contratado pela prefeitura para descarte dos resíduos e materiais recolhidos na capital gaúcha.

Alguns exemplos de resíduos inertes são os entulhos de demolição, pedras, areia e sucata de ferro. Esses materiais possuem a característica de não se decomporem e sofrerem qualquer alteração em sua composição com o passar do tempo. Esses resíduos podem ser dispostos em aterros sanitários e até mesmo reciclados.

Moradores e empresas podem fazer o descarte de resíduos pós-enchente nos seguintes locais:

– Terreno ao lado da Receita Federal – avenida Loureiro da Silva, 678 – Centro Histórico – 8h às 22h;

– Terreno na Serraria – avenida da Serraria, 2517 – 8h às 18h;

– Terreno no Humaitá – rua Voluntários da Pátria, S/N, Acesso 4 – 8h às 18h;

– Terreno no São Geraldo – avenida Cairu esquina com rua Voluntários da Pátria – 8h às 18h.

Desde o dia 22 de maio, mais de 4 mil toneladas de inertes, como roupas, cobertas, colchões e móveis foram levados para o local. Melo determinou força-tarefa para agilizar os serviços e melhorar os acessos de entrada e saída dos caminhões até o terreno.

“Medidas emergenciais e concretas são necessárias para auxiliar neste trabalho árduo de limpeza que tem sido feito pelos nossos times do DMLU, Cootravipa, parceiros e voluntários. Vamos trabalhar em conjunto com a prefeitura de Gravataí para qualificar os cerca de 2,5 quilômetros da estrada que dá acesso ao aterro sanitário e agilizar ainda mais o processo de limpeza de Porto Alegre”, disse o prefeito.

Até esta segunda, já foram recolhidas 48.306 toneladas de resíduos pós enchentes em Porto Alegre pelas equipes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) e Cootravipa. São 22 grupos, com cerca de 800 garis que trabalham simultaneamente nas seções Centro, Extremo-Sul, Norte, Sul e Leste, atuando nos serviços de limpeza dos bairros mais afetados, auxiliados por mais de 380 equipamentos, entre caminhões e retroescavadeiras. Nos próximos dias, haverá reforço com novas contratações de garis e mais equipamento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/prefeitura-de-porto-alegre-determina-forca-tarefa-para-agilizar-descarte-de-residuos-em-aterro-de-gravatai/

Prefeitura de Porto Alegre determina força-tarefa para agilizar descarte de resíduos em aterro de Gravataí

2024-06-10