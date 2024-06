Mundo Avião que transportava vice-presidente do Malawi desaparece

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Chilima, 51 anos, estava a bordo de uma aeronave militar. Foto: Reprodução Chilima, 51 anos, estava a bordo de uma aeronave militar. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um avião transportando o vice-presidente do Malawi, Saulos Klaus Chilima, e outras nove pessoas desapareceu nesta segunda-feira (10), disse a presidência do país do sul do continente africano.

Chilima, 51 anos, estava a bordo de uma aeronave militar que deixou a capital Lilongwe às 9h17, (4h17 em Brasília), segundo o gabinete da Presidência, que informou que operações de busca e resgate estavam em andamento.

“Todas as tentativas de autoridades de aviação de fazer contato com o avião desde que ele sumiu do radar falharam até agora”, disse, em um comunicado.

Depois que as autoridades não conseguiram entrar em contato com a aeronave, o presidente do Malawi, Lazarus Chakwera, ordenou uma operação de busca e resgate e cancelou viagem programada para as Bahamas.

O avião deveria ter aterrissado no Aeroporto de Mzuzu às 10h02, segundo o comunicado. O ministro da Informação do Maláui, Moses Kunkuyu, disse à emissora estatal MBC que as operações de busca haviam sido intensificadas.

Chilima, considerado um possível candidato na eleição presidencial do próximo ano, foi preso em 2022 por acusações de corrupção.

No entanto, um tribunal do país abandonou as acusações contra ele no mês passado, após o diretor do Ministério Público apresentar uma notificação para que o caso fosse interrompido. Chilima negou irregularidades.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/aviao-com-vice-presidente-do-malawi-desaparece/

Avião que transportava vice-presidente do Malawi desaparece

2024-06-10