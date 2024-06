Brasil Dólar renova maior patamar em um ano e meio; Ibovespa cai

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2024

O cenário global foi o principal motivo para a apreciação do dólar. Foto: Reprodução

O dólar voltou a avançar na sessão desta segunda-feira (10), dando continuidade ao movimento observado no último pregão. Com a valorização, a moeda americana quebrou a barreira de R$ 5,35 e alcançou o maior patamar desde 4 de janeiro de 2023, quando terminou cotada a R$ 5,45.

Terminada a sessão desta segunda, o dólar encerrou em alta de 0,61%, a R$ 5,3567, depois de ter tocado a mínima de R$ 5,3156 e encostado na máxima de R$ 5,3886.

O cenário global foi o principal motivo para a apreciação do dólar, em um dia em que moedas de mercados emergentes desvalorizaram em conjunto.

Além disso, o temor sobre a evolução da dívida pública continuou a oferecer suporte para a valorização da moeda americana, na avaliação de operadores.

Por aqui, as atenções seguem com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que deve ser divulgado na terça-feira. As projeções de mercado esperam uma nova alta do indicador. O Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores brasileira (B3), encerrou praticamente estável.

Já no exterior, a expectativa sobre a inflação dos Estados Unidos e seus reflexos nas decisões de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) continua fazendo preço nos negócios. Tanto o índice de preços como a nova decisão de política monetária devem ser conhecidos nos próximos dias.

Dólar

Ao final da sessão, o dólar avançou 0,61%, cotado a R$ 5,3567, renovando o maior patamar desde janeiro de 2023. Na máxima do dia, chegou a R$ 5,3886. Com o resultado, acumulou altas de 0,61% na semana, 2,05% no mês e 10,39% no ano.

Ibovespa

Já o Ibovespa encerrou com leve queda de 0,1%, aos 120.760 pontos. Com o resultado, acumulou quedas de 0,01% na semana, 1,10% no mês e 10,01% no ano. Na sexta-feira, o índice encerrou em baixa de 1,73%, aos 120.767 pontos.

