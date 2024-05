Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre faz reparo emergencial no dique do Sarandi

Por Redação O Sul | 28 de maio de 2024

No local, serão colocadas pedras de rachão para fechar os pontos por onde a água extravasou Foto: PMPA/Divulgação No local, serão colocadas pedras de rachão para fechar os pontos por onde a água extravasou. (Foto: PMPA) Foto: PMPA/Divulgação

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos iniciou, nessa terça-feira (28), a recomposição de dois pontos do dique do Sarandi, no trecho da Vila Nova Brasília, na Zona Norte de Porto Alegre, por onde passa o Arroio Passo das Pedras, popularmente conhecido como Arroio Sarandi. No local, serão colocadas pedras de rachão para fechar os pontos por onde a água extravasou – no início deste mês – devido à elevação e força da água.

“Viemos vistoriar novamente a situação do dique do Sarandi, onde a água estava saindo até dias atrás. Agora, que é possível reconstruí-lo, vamos começar imediatamente a sua recomposição e tomar todas as medidas possíveis e necessárias para acelerar a retirada da água do bairro para o Rio Gravataí”, disse o prefeito Sebastião Melo, durante vistoria na manhã desta terça-feira.

O dique do Arroio Passo das Pedras é uma estrutura em argila que tem a finalidade de fazer a proteção da região das cheias do Rio Gravataí.

Bombas

Três bombas flutuantes foram instaladas no bairro Sarandi, na área da Ebap (Estação de Bombeamento de Águas Pluviais) 9, entre o domingo (19), e sábado (25). A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) emprestou nove bombas desse tipo para a Prefeitura de Porto Alegre. Elas pesam cerca de 10 toneladas, demandam complexas operações para montagem e têm capacidade para drenar 7,2 milhões de litros por hora.

