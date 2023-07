Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre inicia nesta semana as obras de recuperação estrutural da avenida Cristóvão Colombo

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2023

Primeira etapa contempla trecho entre a Barros Cassal e a Ramiro Barcelos. (Foto: Reprodução/Googleview)

Nesta quarta-feira (26), a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) de Porto Alegre assinará a ordem de início para as obras de recuperação estrutural da avenida Cristóvão Colombo, que liga as Zonas Central e Norte da ciddade. A iniciativa conta com financiamento de R$ 60 milhões do Banco do Brasil, prevendo a realização de melhorias em outras 16 vias.

O primeiro lote também inclui a avenida Bernardino Silveira Pastoriza, no bairro Santa Rosa de Lima (Zona Norte). Mas começará pela Cristóvão, com um cronograma dividido em duas etapas: o primeiro se concentra sobre o trecho de 824 metros de pista simples entre as ruas Barros Cassal e Ramiro Barcelos, ao passo que a segunda vai da Ramiro à avenida Benjamin Constant, com 1,5 quilômetros em pista dupla

“Esta é uma região muito importante da cidade, sendo necessária a recuperação viária para trazer mais segurança ao trânsito, além da valorização da área. Esse tipo de intervenção é mais duradoura a longo prazo e, com isso, geramos uma economia de recursos públicos”, afirma o titular da pasta, Marcos Felipi Garcia.

A recuperação estrutural das duas vias será realizada pela empresa Dobil Engenharia com investimentos de R$ 11,3 milhões. Serão aplicados R$ 60 milhões em trechos de 17 ruas e avenidas que apresentam sinais de desgaste na pavimentação. O recurso é oriundo de um financiamento junto ao Banco do Brasil, liberado no ano passado.

Os serviços de requalificação asfáltica foram divididos em quatro lotes e os trechos das vias que passarão por recuperação estrutural ou funcional foram selecionadas de acordo com critérios técnicos da equipe de engenharia da Diretoria de Conservação de Vias Urbanas (DCVU) da SMSurb.

Na recuperação estrutural, as vias que já passaram por análise vão receber intervenções como a remoção do asfalto antigo (fresagem) e recuperação da base da pista antes da aplicação do asfalto novo.

Já no aspecto funcional, serão executados serviços menos abrangentes, em pontos onde não é necessária manutenção em camada tão profunda da estrutura. Nesse processo, o asfalto antigo também é removido antes da aplicação do novo pavimento. Os contratos ainda incluem a sinalização da pista, nivelamento de tampas de caixa de visita e construção de rampas de acessibilidade. Os contratos terão duração de um ano após a ordem de início.

Vias contempladas

– Avenida Cristóvão Colombo (recuperação estrutural).

– Avenida Bernardino Silveira Pastoriza (recuperação estrutural).

– Avenida Benjamin Constant (recuperação estrutural).

– Avenida Assis Brasil (recuperação estrutural).

– Avenida Sertório (recuperação estrutural).

– Rua dos Maias (recuperação estrutural).

– Avenida Manoel Elias (recuperação estrutural).

– Rua Tenente Alpoim (recuperação funcional).

– Rua Coronel Neves (recuperação funcional).

– Avenida Princesa Isabel (recuperação funcional).

– Rua São Manoel (recuperação funcional).

– Rua Dr. Murtinho (recuperação funcional).

– Rua Santana (recuperação funcional).

– Rua Silva Jardim (recuperação funcional).

– Rua Carlos Trein Filho (recuperação funcional).

– Rua Anita Garibaldi (recuperação funcional).

– Avenida Plinio Brasil Milano (recuperação funcional).

Trânsito e transporte

A Cristóvão Colombo ficará bloqueada ao trânsito de veículos no trecho compreendido entre a avenida Alberto Bins e rua Barros Cassal, a partir das 9h desta quarta-feira, contando apenas com acesso local.

Motoristas que utilizarem o trecho bloqueado, no sentido Bairro-Centro, para acessar diretamente a Barros Cassal poderão trafegar pelo seguinte desvio: Cristóvão Colombo, seguindo pela avenida Alberto Bins e dobrando à esquerda na rua Barros Cassal.

No transporte público, haverá alteração nos itinerários dos ônibus da linha “637.2 – Chácara das Pedras-IAPI”, sentido Bairro-Centro. O coletivo seguirá pela Alberto Bins até dobrar à esquerda na Barros Cassal, indo então até a avenida Independência.

Outra mudança é que, devido ao bloqueio do trecho da Cristóvão Colombo, a parada da linha “Circular C3 (antiga Urca)” na esquina com a Barros Cassal também será utilizada pela linha “637.2 – Chácara das Pedras-PAPI”.

(Marcello Campos)

