Por Redação O Sul | 24 de julho de 2023

Projeção é de um investimento privado de R$ 6 bilhões na futura unidade. (Foto: Divulgação)

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) publicou na edição desta segunda-feira (24) do Diário Oficial da União o edital para construção e exploração do chamado “Porto Meridional”, em Arroio do Sal (Litoral Norte gaúcho). Conforme o documento da autarquia, as empresas interessadas têm 30 dias para enviar suas propostas.

O projeto inicial contempla um terminal de uso particular com capacidade para 40 mil toneladas, bem como um calado inicial com 17 metros de profundidade, que permitirá o ingresso de embarcações de grande porte, como cruzeiros marítimos. A estimativa é de um investimento de R$ 6 bilhões, por meio da iniciativa privada.

Entusiasta do empreendimento, o senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) enalterceu a publicação do edital: “A Antaq cumpriu promessa feita no início do mês. Isso representa um passo importante em direção ao desenvolvimento do Rio Grande do Sul”. Ainda conforme o parlamentar, o futuro porto transformará a realidade da região, proporcionando benefícios comerciais e turísticos.

O assunto motivou encontro virtual, na semana passada, entre Heinze e o deputado estadual Issur Koch, também do PP e que preside na Assembleia Legislativa uma Frente Parlamentar sobre o tema. Ele ressaltou, na ocasição:

“Essa obra é fundamental para o Estado e o País. Temos boas informações para compartilhar com todos aqueles que entendem o futuro porto como ferramenta importante na logística do setor e para criação de novas oportunidades aos gaúchos”.

(Marcello Campos)

