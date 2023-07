Porto Alegre Programação especial comemora os 117 anos de nascimento do poeta gaúcho Mario Quintana

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2023

Atividades têm como local a Casa de Cultura que leva o nome do homenageado. (Foto: Andressa Moreira/Especial Palácio Piratini)

Localizada no Centro Histórico de Porto Alegre, a Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) realiza a partir desta terça-feira (25) uma programação especial alusiva aos 117 anos de nascimento (dia 30) do poeta que dá nome à instituição. São cinco dias consecutivos de atividades que incluem visitas guiadas, sarau e bate-papo com especialistas.

Turmas de estudantes (mediante agendamento) podem conhecer as instalações do prédio na Rua da Praia, com o acompanhamento de mediadores – os espaços incluem um ambiente que reproduz fielmente o quarto que hospedou Quintana entre 1968 e 1980, época em que o imóvel ainda abrigava o Hotel Majestic.

Professores interessados na “tour” (às 10h ou às 13h30min) devem entrar em contato com a direção da CCMQ por e-mail (visitaccmq@gmail.com).

Já no sábado (29) não será necessário agendar a participação. Os destaques serão uma visita teatralizada para o público infantil (15h) e uma conversa sobre a obra do homenageado (16h), em sala especialmente reservada no segundo andar. A partir das 17h30min, será a vez de um sarau poético no mezanino, com a artista Carmen Henke.

Serão servidos café e quindim, itens apreciados pelo famoso inquilino do edifício. A sessão será aberta para quem quiser declamar o seu poema preferido do autor, nascido na cidade de Alegrete (Fronteira-Oeste) em 1906 e falecido em Porto Alegre no dia 5 de maio de 1994.

Convidados

– Antônio Marcos Vieira Sanseverino é professor titular de Literatura Brasileira e coordenador-substituto do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Realizou doutorado em Teoria da Literatura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e estágio pós-doutoral na Brown University (EUA) em 2017. No currículo consta, ainda a atividade como pesquisador.

– Maria da Glória Bordini é doutora em Letras (Teoria da Literatura) e professora aposentada da UFRGS, onde atua como colaboradora convidada no Programa de Pós-Graduação em Letras. É pesquisadora vinculada ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e tem como especialidades são Teoria da Literatura, Literatura Portuguesa e Brasileira (Erico Verissimo).

– Carmen Henke é contadora de histórias, mediadora de leitura e atriz. Atuou por mais de 15 anos na Biblioteca Pública Infanto-juvenil Lucília Minssen, situada na própria Casa de Cultura Mario Quintana. Durante esse período, ela organizou o projeto “Clubinho da Leitura”. Como atriz, participou do curta-metragem “Mistério no Majestic”(2023), de Giordano Gio.

(Marcello Campos)

2023-07-24