Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre inicia revitalização de duas fontes e um espelho d’água no Centro Histórico

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Os trabalhos serão executados pela Idea Engenharia, com investimento de R$ 670 mil. Foto: PMPA/Divulgação Os trabalhos serão executados pela Idea Engenharia, com investimento de R$ 670 mil. (Foto: PMPA/Divulgação) Foto: PMPA/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Prefeitura de Porto Alegre deu início ao processo de restauração de duas fontes e um espelho d’água na região central da cidade. Os trabalhos serão executados pela Idea Engenharia, com investimento de R$ 670 mil. A estimativa é de seis meses para finalizar as obras.

O primeiro equipamento a receber reparos será a fonte Sevigné, localizada na Praça Marquesa de Sevigné, na interseção das ruas General Lima e Silva, Desembargador André da Rocha, Coronel Fernando Machado e Coronel Genuíno.

A revitalização inclui também o espelho d’água junto ao monumento ao General Osório e a fonte A Samaritana, ambos na Praça da Alfândega. O conjunto das principais intervenções planejadas abrange tratamento de fissuras e trincas, aplicação de nova pintura, instalação de refletores para valorização noturna e recomposição da infraestrutura elétrica.

“A restauração das duas fontes e do espelho d’água evidencia o nosso compromisso com a preservação do patrimônio público e com a revitalização do centro da cidade. Espaços urbanos devem ser bem cuidados para que toda a população possa usufruir”, destacou o prefeito Sebastião Melo.

Para o titular da Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos, órgão responsável por conduzir os trabalhos, a recuperação de espaços públicos e monumentos importantes para a cidade é fundamental para o resgate do sentimento de pertencimento nos cidadãos. “Esta iniciativa reforça nossa missão de promover um ambiente urbano revitalizado, propício para o bem-estar da comunidade e para a promoção do turismo cultural em Porto Alegre”, completa o secretário Cezar Schirmer.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/prefeitura-de-porto-alegre-inicia-revitalizacao-de-duas-fontes-e-um-espelho-dagua-no-centro-historico/

Prefeitura de Porto Alegre inicia revitalização de duas fontes e um espelho d’água no Centro Histórico

2024-01-25