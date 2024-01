Grêmio “Em dois jogos fizemos cinco gols”, diz o técnico Renato Portaluppi ao falar sobre o ataque do Grêmio e JP Galvão

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O clube gaúcho marcou quatro gols diante do São José e um na derrota contra o Caxias. Na foto, o técnico Renato Portaluppi Foto: Lucas Uebel/Grêmio O clube gaúcho marcou quatro gols diante do São José e um na derrota contra o Caxias. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após a goleada do Grêmio diante do São José, o técnico Renato Portaluppi comentou e elogiou o ataque do clube gaúcho. O treinador falou sobre o gol do atacante JP Galvão e ainda citou o número de gols que o Tricolor marcou em duas partidas do Campeonato Gaúcho.

O comentário sobre JP tem relação com o momento vivido pelo jogador. O camisa 11 chegou em 2023 com status de possível titular, mas, devido à ótima fase de Suárez, acabou se tornando improvável. Na primeira partida do Gauchão, o centroavante desperdiçou algumas chances, mas nesta quarta-feira (24) conseguiu marcar e “aliviar a alma”.

“Para o João Pedro Galvão foi muito importante, o grupo tem carinho muito grande por ele, até para tirar essa “zica” dele. Depois do vídeo conversei com ele, passei confiança e hoje ele foi bem melhor. Fez muitos gols na Itália, é muito difícil. Resumindo, foi importante a vitória, mais cara de Gremio, em dois jogos fizemos cinco gols”, disse Renato.

Além disso, o treinador elogiou o rendimento da equipe dentro de campo. Segundo ele, a derrota para o Caxias aconteceu pelos erros do próprio clube. Além de João Pedro Galvão, Soteldo fez o primeiro gol com a camisa gremista.

“Acrescenta muita coisa, jogadores readquirindo ritmo de jogo, contra o Caxias fizemos bom primeiro tempo, caímos no segundo devido à pré-temporada, impossível cobrar dos jogadores. Perdemos por falhas nossas, procurei corrigir no vídeo, treinamos. Jogadores chegando, conhecendo seus companheiros, muita calma, é só a segunda partida, rodando o grupo e dando oportunidade a todos”, completou o técnico.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/em-dois-jogos-fizemos-cinco-gols-diz-o-tecnico-renato-portaluppi-ao-falar-sobre-o-ataque-do-gremio-e-jp-galvao/

“Em dois jogos fizemos cinco gols”, diz o técnico Renato Portaluppi ao falar sobre o ataque do Grêmio e JP Galvão

2024-01-25