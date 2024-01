O vice-presidente do Grêmio, Antonio Brum, negou que o Tricolor tenha alguma negociação com o centroavante Gabigol, do Flamengo. Nos últimos dias, o nome do jogador esteve sendo mencionado nos bastidores como um possível substituto de Luis Suárez.

“O Grêmio está trabalhando para anunciar o quanto antes as contratações. Queremos fazer os movimentos certos. Sobre Gabigol, não tem absolutamente nada. Não foi para ele que o Renato ligou e ele nunca foi cogitado aqui no Grêmio”, disse Brum.

Alguns veículos de comunicação divulgaram que Gabigol estaria entre os jogadores com os quais o técnico Renato Portaluppi teria conversado por telefone, o que foi negado pelo dirigente.

“Sendo bem sincero, não viria mentir, Gabigol nunca foi procurado nem cogitado para ser o centroavante em 2024. É basicamente isso”, completou o vice-presidente.

Ídolo do Flamengo, Gabigol tem contrato até o fim da atual temporada com o clube carioca.