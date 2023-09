Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre interdita preventivamente a ciclovia da avenida Ipiranga, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2023

O objetivo é garantir a segurança viária e avaliar os impactos das chuvas no talude do arroio Dilúvio Foto: PMPA/Divulgação Foto: PMPA/Divulgação

A partir desta quinta-feira (07), a prefeitura fará a interdição preventiva da ciclovia da avenida Ipiranga, em Porto Alegre, em toda sua extensão, desde a avenida Borges de Medeiros até a Antônio de Carvalho. A decisão foi tomada nesta quarta-feira (06), em reunião liderada pelo prefeito Sebastião Melo, com a presença de secretários e técnicos da prefeitura.

“O Estado vive uma crise dramática em decorrência dos episódios climáticos. Nossa preocupação primordial é resguardar a segurança da população e, neste caso, dos usuários da ciclovia”, disse o prefeito Sebastião Melo.

O objetivo é garantir a segurança viária e avaliar os impactos das chuvas no talude do arroio Dilúvio. Será feito um estudo com o diagnóstico estrutural das seções críticas dos taludes que percorrem a avenida. Trechos da ciclovia poderão ser liberados, aos poucos, conforme verificadas condições seguras de utilização.

“A partir de agora, faremos uma inspeção em toda a ciclovia e nossas equipes farão a sinalização dos pontos e ajustes para que eles tenham o espaço adequado para utilizar a bicicleta de forma segura e sem grandes prejuízos”, complementa o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

Chuvas

Desde o domingo (03), a Capital, assim como todo o Rio Grande do Sul, tem enfrentado transtornos devido ao grande volume de chuvas. Além disso, há um novo alerta da Defesa Civil para temporais nos próximos dias.

Alternativa

Em caráter emergencial, os ciclistas poderão utilizar as ruas adjacentes, como a Marcílio Dias, Princesa Isabel, São Manoel e Felipe de Oliveira, no bordo da via, ou na avenida Ipiranga junto ao passeio compartilhado com pedestres. A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) fará a fiscalização e recomenda as vias como alternativa por ter menor fluxo de veículos.

“Além das equipes de fiscalização, os agentes da Escola Pública de Mobilidade farão ações educativas com ciclistas em alguns pontos para reforçar os cuidados e a realização de atitudes responsáveis no trânsito”, ressalta o diretor-presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto.

