Por Redação O Sul | 10 de maio de 2022

As doações de agasalhos e alimentos poderão ser feitas em 16 pontos já cadastrados na campanha. Foto: EBC

A prefeitura de Porto Alegre lançou oficialmente a Campanha do Agasalho e Alimento 2022 nesta terça-feira (10). A iniciativa começou mais cedo neste ano para focar na qualidade das doações e agilizar a distribuição à população em situação de vulnerabilidade social, segundo o Executivo Municipal.

A organização da campanha solicita que as doações “não devem ser feitas como um descarte, mas com o objetivo de aquecer aqueles que mais necessitam”. As doações de sapatos, por exemplo, devem ser feitas com os cadarços amarrados em seus devidos pares, para facilitar a triagem e distribuição.

Pontos de coleta

As doações de agasalhos e alimentos poderão ser feitas em 16 pontos já cadastrados na campanha. Os trabalhos de triagem devem se iniciar na próxima semana no Ginásio Tesourinha. Todas informações e pontos de coleta da Campanha do Agasalho e Alimento 2022 serão atualizadas ao decorrer da campanha e podem ser acompanhadas pelo site da campanha e pelas redes sociais da prefeitura e do Poa que Cuida.

Em 2021, foram arrecadadas 200 mil peças de roupa e 10 toneladas de alimentos não-perecíveis que beneficiaram mais de 300 entidades cadastradas na Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) e entidades atendidas pelo Gabinete Itinerante.

A Campanha do Agasalho 2022 tem o apoio do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas), Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e Sesc Mesa Brasil.

