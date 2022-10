Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre lança Campanha do Brinquedo 2022 nesta terça-feira

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2022

As doações serão direcionadas às ações do gabinete que atendem crianças em situação de vulnerabilidade social Foto: Divulgação/Arquivo Pessoal As doações serão direcionadas às ações do gabinete que atendem crianças em situação de vulnerabilidade social. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação/Arquivo Pessoal

A prefeitura de Porto Alegre lança nesta terça-feira (04), às 15h, a Campanha do Brinquedo 2022, no Paço Municipal. O evento contará com a presença de crianças de cinco a 12 anos e a primeira-dama do município, Valéria Leopoldino.

Organizada pelo Gabinete da Primeira-Dama, a iniciativa busca arrecadar brinquedos durante o mês de outubro. As doações serão direcionadas às ações do gabinete que atendem crianças em situação de vulnerabilidade social.

Os pontos de coleta estarão disponibilizados no Paço Municipal, na Praça Montevidéo, 10, e no Centro Administrativo Municipal de Porto Alegre, na rua João Manoel, 157.

