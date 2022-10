Grêmio Grêmio lança nova camisa para lembrar o Outubro Rosa

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2022

Tradicionalmente, o Grêmio participa da campanha que visa chamar a atenção da população em relação ao câncer de mama Foto: Grêmio/Divulgação Tradicionalmente, o Grêmio participa da campanha que visa chamar a atenção da população em relação ao câncer de mama. Foto: Grêmio/Divulgação

A campanha em prol da conscientização sobre o câncer de mama e a importância em manter o auto cuidado chega a mais uma edição na parceria entre Grêmio e Umbro, com o lançamento da nova camisa rosa do Tricolor.

Nesta segunda-feira (03), o Clube e a marca inglesa apresentaram a oitava camisa especial voltada ao Outubro Rosa. Tradicionalmente, o Grêmio participa da campanha que visa chamar a atenção da população em relação ao câncer de mama, reforçando a necessidade de conscientização e realização de exames periódicos a fim de tratar a doença.

Parte da renda na venda da nova peça será convertida em fundos ao Instituto da Mama do Rio Grande do Sul para projetos da entidade. Já no âmbito nacional, a Umbro mantém parceria com a FEMAMA (Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama), que receberá 5% das vendas líquidas oriundas do novo uniforme.

A edição 2022 da camisa em alusão ao Outubro Rosa faz uma homenagem ao centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, que foi um marco no desenvolvimento cultural brasileiro e contou com a influência de mulheres que inspiram até hoje. As referências podem ser vistas no design das camisas, que são preenchidas por grafismos geométricos em jacquard.

A nova camisa começa a ser vendida nesta terca-feira (04), na www.gremiomania.com.br e na loja física, na Arena. No mesmo dia de sua estreia em campo, na partida diante do CSA, às 19h. Já no dia 16, será a vez do time feminino estrear a camisa, contra o Juventude, às 15h. As da equipe masculina serão leiloadas e os valores arrecadados, destinados ao IMAMA-RS.

Os modelos chegam ao mercado nas versões masculina, feminina, ao valor de R$299,90, além da infantil e juvenil, por R$239,90.

A importância da conscientização

Como sempre, a ação busca conscientizar a população sobre a importância de se cuidar e também de cuidar de quem se ama. Estudos revelam que o diagnóstico precoce do câncer de mama oferece até 95% de chances de cura, porém, apenas 46,2% das mulheres realizam o exame uma vez ao ano, e 27% nunca o fizeram.

Segundo dados do INCA (Instituto Nacional do Câncer), estima-se que o número de novos casos da doença ultrapasse os 66 mil em 2022, o que equivale a uma taxa de incidência de quase 44 casos a cada 100 mil pessoas. Sua incidência aumenta progressivamente, principalmente após os 50 anos de idade. Conforme informações divulgadas pelo IMAMA, o câncer de mama é o segundo mais frequente em mulheres no mundo. O Rio Grande do Sul é o 4º estado com maior índice de pessoas com a doença.

Sombrinhas do Outubro Rosa

Além da camisa, a GremioMania irá oferecer sombrinhas na cor rosa, com a marca Grêmio e selo do Outubro Rosa. O acessório será também usado para o flashmob que vai acontecer na esplanada, antes da partida contra o CSA. Parte da venda do produto será revertido ao Instituto pela marca gaúcha, fabricante das sombrinhas, Fazzoletti.

