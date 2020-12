Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre lança consulta pública para avaliar impactos das obras da orla do Guaíba

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Consulta estará aberta até 23 de dezembro Foto: Jefferson Bernardes/PMPA Consulta estará aberta até 23 de dezembro. (Foto: Jefferson Bernardes/PMPA) Foto: Jefferson Bernardes/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre lançou, nesta segunda-feira (07), uma consulta pública para identificar e medir os impactos das obras de revitalização da orla do Guaíba.

O procedimento amplia a participação de consultores e interessados em contribuir com o Estudo de Avaliação de Resultados do Programa Orla POA, que reaproxima a população das margens do Guaíba.

O objetivo da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, que organiza a consulta pública, é que os cidadãos deem suas sugestões para definir aspectos a serem avaliados e a metodologia a ser utilizada na elaboração do estudo. Ela estará aberta até 23 de dezembro e poderá ser prorrogada até 10 de janeiro de 2021. A participação dos cidadãos será pela internet.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre