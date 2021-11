Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre lança programa de empreendedorismo voltado para as mulheres

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2021

O prefeito Sebastião Melo, a primeira-dama Valéria Leopoldino e o secretário municipal de Inovação, Luiz Carlos Pinto, lançaram o programa . Foto: Mateus Raugust/PMPA Foto: Mateus Raugust/PMPA

Com o objetivo de apoiar e promover iniciativas empreendedoras de mulheres da Capital, a prefeitura lançou nesta sexta (19) o Programa de Empreendedorismo Feminino de Porto Alegre, com as presenças do prefeito Sebastião Melo, da primeira-dama Valéria Leopoldino e de secretários municipais. Na ocasião, também foi lançado o site prefeitura.poa.br/empreendedorismofemininopoa, construído com o Pacto Alegre e outras entidades da cidade.

Na abertura do evento, que aconteceu na Casa D, Descentralizaçao da Cultura (rua Santa Teresinha 711), o prefeito Sebastião Melo destacou a importância da iniciativa em um mundo de inovação.

“O empreendedorismo feminino significa geração de novas oportunidades de trabalho e renda, que são de grande importância, nesta época difícil de pós-pandemia e retomada econômica, para dar dignidade e independência financeira a muitas mulheres da nossa cidade”, avaliou Melo.

A primeira-dama Valéria Leopoldino ressaltou o trabalho de empreendedorismo social realizado pela equipe de seu gabinete em comunidades da Capital e agradeceu aos parceiros.

“Em nossas idas a comunidades em situação de vulnerabilidade social, vimos que as mulheres que se tornam empreendedoras por necessidade. Elas se esforçam e se dedicam muito pela sobrevivência das suas famílias. Algumas delas, por exemplo, fazendo bolo de madrugada para vender durante o dia. É para estas mulheres que lançamos este programa”, ressaltou Valéria.

O secretário de Inovação, Luiz Carlos Pinto, explicou como vai funcionar a ação. “O projeto fará parte do eixo de Fomento à Inovação e Empreendedorismo do nosso gabinete e vai estabelecer conexões com ações de outras pastas e órgãos da prefeitura. Ele será organizado em cinco eixos: sensibilização, capacitação, escuta, reconhecimento e celebração/ativação”, esclareceu.

No encontro, ocorreu a roda de conversa “Vivências Empreendedoras de POA“, comandada pela jornalista Sabrina Thomazi, em que mulheres convidadas (Karen Santos, Tia Mara e Daniela Lompa) relataram suas histórias. Também foi apresentado o vídeo “Empreendedoras Inspiradoras de Porto Alegre”, com o depoimento de várias mulheres que decidiram empreender em busca de protagonismo social e de independência financeira.

